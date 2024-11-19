Стоматологи бьют тревогу: как вейпы разрушают здоровье полости рта

Влияние электронных сигарет на здоровье полости рта вызывает серьезную обеспокоенность у специалистов. Руководитель клиники Maestro в Курске Алексей Сошников рассказал о неожиданных рисках, связанных с использованием вейпов.Популярное заблуждение о безопасности электронных сигарет разбивается о медицинские факты. Содержащийся в жидкостях никотин нарушает кровоснабжение полости рта, замедляет заживление ран и провоцирует неприятный запах. Даже безникотиновые смеси представляют опасность: горячий пар способствует образованию микротрещин в эмали и может вызывать ожоги слизистой оболочки.Особую тревогу вызывает присутствие глицерина в составе жидкостей для вейпов. Это вещество обладает свойством притягивать влагу, что приводит к сухости во рту. Кроме того, глицерин повышает вязкость слюны, снижая ее защитные функции. В результате на зубах быстрее образуется налет, который может стать причиной развития кариеса, особенно в пришеечных областях.Подсластители, входящие в состав жидкостей для вейпов, создают питательную среду для вредоносных бактерий. Парение существенно затрудняет процессы заживления после стоматологических операций, увеличивая риск осложнений при имплантации зубов.Стоматологи выражают особое беспокойство по поводу содержания в вейп-жидкостях бензола и солей тяжелых металлов. Эти компоненты могут провоцировать развитие эрозий, язв и даже онкологических заболеваний ротовой полости.Неправильное использование устройства также несет определенные риски. Привычка некоторых пользователей удерживать вейп зубами приводит к появлению сколов, трещин и может способствовать формированию неправильного прикуса. Зафиксированы случаи самовозгорания устройств, что влечет за собой серьезные травмы полости рта.Важно учитывать, что исследования влияния электронных сигарет на организм проводятся относительно недавно, в отличие от традиционного курения, изучаемого десятилетиями. При этом большинство научных работ по безопасности вейпов финансируются производителями этих устройств, что ставит под сомнение объективность полученных результатов.

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