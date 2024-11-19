Стоматологи бьют тревогу: как вейпы разрушают здоровье полости рта
Популярное заблуждение о безопасности электронных сигарет разбивается о медицинские факты. Содержащийся в жидкостях никотин нарушает кровоснабжение полости рта, замедляет заживление ран и провоцирует неприятный запах. Даже безникотиновые смеси представляют опасность: горячий пар способствует образованию микротрещин в эмали и может вызывать ожоги слизистой оболочки.
Особую тревогу вызывает присутствие глицерина в составе жидкостей для вейпов. Это вещество обладает свойством притягивать влагу, что приводит к сухости во рту. Кроме того, глицерин повышает вязкость слюны, снижая ее защитные функции. В результате на зубах быстрее образуется налет, который может стать причиной развития кариеса, особенно в пришеечных областях.
Подсластители, входящие в состав жидкостей для вейпов, создают питательную среду для вредоносных бактерий. Парение существенно затрудняет процессы заживления после стоматологических операций, увеличивая риск осложнений при имплантации зубов.
Стоматологи выражают особое беспокойство по поводу содержания в вейп-жидкостях бензола и солей тяжелых металлов. Эти компоненты могут провоцировать развитие эрозий, язв и даже онкологических заболеваний ротовой полости.
Неправильное использование устройства также несет определенные риски. Привычка некоторых пользователей удерживать вейп зубами приводит к появлению сколов, трещин и может способствовать формированию неправильного прикуса. Зафиксированы случаи самовозгорания устройств, что влечет за собой серьезные травмы полости рта.
Важно учитывать, что исследования влияния электронных сигарет на организм проводятся относительно недавно, в отличие от традиционного курения, изучаемого десятилетиями. При этом большинство научных работ по безопасности вейпов финансируются производителями этих устройств, что ставит под сомнение объективность полученных результатов.
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