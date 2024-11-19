Врач Акимов: появление подозрительных признаков при головной боли требует обследования

Врач Акимов назвал опасные признаки, возникающие при головной боли.Невролог Виталий Акимов назвал тревожным сигналом то, что при головной боли возникают дополнительные неблагополучные симптомы. Врач констатировал, что появление любых подозрительных признаков при головной боли требует обследования, поскольку их причинами могут оказаться очень опасные патологии.По словам Акимова, головная боль, которая сопровождается судорогами, нарушениями поведения, спутанностью сознания, обмороками, является серьезным поводом для обращения к врачам.Специалист отметил, что обследования требует появление следующих признаков при головной боли:Повышенная температура;Скованность шеи;Нарушения речи;Нарушения зрения;Проблемы с движением;Нарушения чувствительности.«Также стоит как можно быстрее обратиться к врачу, если головная боль началась после физической нагрузки или вследствие травмы», - добавил Акимов.Также врач обратил внимание на то, что обычно головная боль обладает рядом характеристик, которые хорошо знакомы человеку. Если она начинает ощущаться по-новому, меняется в своем проявлении и восприятии, это с большой вероятностью означает, что ее причинами являются заболевания.Виталий Акимов уточнил, что головную боль могут вызывать инфекции, воспалительные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания костно-мышечной системы или патологии стоматологического характера и ЛОР-органов.

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