«Может вызвать проблемы со здоровьем »: врач объяснила, почему вредно пить много чая

Пить много чая вопреки утверждениям о его пользе вредно для здоровья, констатировала врач-эндокринол Юлия Вереина.Врач Вереина посоветовала россиянам контролировать свое употребление чая. С наступлением холодов чаепитие становится мега-популярным способом согреваться и переносить промозглую погоду. Но пить много чая вредно для здоровья, рекомендует помнить врач.«В разумных количествах чай способен принести организму немало пользы, однако сильно увлекаться им не стоит, ведь его чрезмерное потребление может, наоборот, вызвать проблемы со здоровьем», - сказала об этом Юлия Вереина.Медик предупредила, что в избыточном объеме чай может нарушить работу ЖКТ. Чай насыщен танином – веществом, которое способно влиять на микрофлору пищеварительного тракта, провоцируя дискомфорт или боли после приема пищи. В свою очередь, черный чай богат кофеином, который вызывает у многих людей повышенную нервозность и раздражительность, ухудшение стрессоустойчивости, проблемы со сном.«Если вы склонны к повышенной возбудимости или страдаете бессонницей, то с этим напитком следует быть осторожнее», - поделилась эндокринолог.Вереина добавила, что другой проблемой при употреблении чая становится плохое усвоение из пищи железа и других важных микроэлементов. Также напиток влияет на усвоение принимаемых людьми лекарственных препаратов, витаминов, БАДов, предостерегла эксперт .

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