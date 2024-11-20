Врач Гавруков: неправильное употребление хурмы ведет к фитобезоару со смертельным осложнением

Употреблять хурму и другие фрукты нужно правильно, чтобы избежать опасных нарушений в желудке, сообщил врач Дмитрий Гавруков.Врач Гавруков предупредил россиян: неправильное употребление хурмы ведет к фитобезоару со смертельным осложнением. То есть, в желудочно-кишечном тракте может возникнуть мягкий конкремент – комок из непереваренных пищевых волокон. Такими волокнами богаты овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки: к ним, в частности, относится хурма.Гавруков отметил: к появлению фитобезоара может вести злоупотребление хурмой.«Например, после употребления двух-четырех плодов хурмы пищевые волокна не выходит из организма как обычно, а слипаются и образуют плотный комок, который может застрять в желудочно-кишечном тракте», - рассказал медик.Он добавил, что человек, употребляющий в большом количестве хурму или другие волокнистые плоды, может не сразу заметить проблему, так как фитобезоар обычно формируется в течение нескольких недель. Но при его образовании появляются такие симптомы как тяжесть в животе, отсутствие аппетита, вздутие, отрыжка.Особую опасность такого пищевого комка представляют возможные осложнения – например, ими могут быть кишечная непроходимость или пролежни в желудочной стенке, а также перитонит. В последнем случае человек подвергается риску смертельного исхода.«Избежать появления фитобезоара можно с помощью раздельного, разнообразного и умеренного питания. Не нужно съедать много фруктов и овощей за раз. После употребления хурмы следует выпить воды и через час или два съесть мандарин», - поделился советами специалист в разговоре с «Доктором 24».

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