Дерматолог Иган: холодный душ помогает справиться с депрессией
По словам эксперта, холодный душ положительно влияет на психическое здоровье. Согласно исследованиям, эта процедура обладает обезболивающим и антидепрессивным эффектом, поскольку передача электрических импульсов от периферийных нервов стимулирует мозг, подчеркнула врач.
Иган считает, что обливаться холодной водой по утрам стоит регулярно 2–3 раза в неделю. Начинать желательно с прохладной воды, постепенно понижая температуру.
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