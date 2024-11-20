Дерматолог Иган: холодный душ помогает справиться с депрессией

Холодный душ по утрам не только укрепляет иммунитет организма, но и помогает бороться с депрессией и лишним весом.По словам эксперта, холодный душ положительно влияет на психическое здоровье. Согласно исследованиям, эта процедура обладает обезболивающим и антидепрессивным эффектом, поскольку передача электрических импульсов от периферийных нервов стимулирует мозг, подчеркнула врач.Иган считает, что обливаться холодной водой по утрам стоит регулярно 2–3 раза в неделю. Начинать желательно с прохладной воды, постепенно понижая температуру.

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