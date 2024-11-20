Кардиолог предупредила о риске болезней сердца из-за промокших в холод ног

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева предупредила об опасности промокшей в холодную погоду обуви. Врач подчеркнула, что, если не следить за своим здоровьем, можно заполучить проблемы с сердцем.Само по себе промокание ног напрямую с болезнями сердца не связано, но в таких случаях ослабевает иммунитет. И тогда повышается риск различных вирусных и бактериальных заболеваний сердца.В частности, существует риск инфекционного эндокардита. Это болезнь, при которой внутренняя оболочка сердца воспаляется, а на клапанах откладываются патогены. Кроме этой патологии могут присутствовать вирусный миокардит, воспалительная кардиомиопатия или другие болезни.По словам кардиолога, чтобы избежать описанных проблем, необходимо следить за своим здоровьем, сразу менять промокшую обувь и держать ноги в тепле и сухости.«Кроме того, мокрые ноги и повреждения кожи в виде трещин создают благоприятные условия для проникновения грибковой инфекции, которая чревата развитием воспаления миокарда. А спазм сосудов, вызванный переохлаждением, может привести к ухудшению хронической артериальной или венозной недостаточности ног, вызвав отечный синдром», — подчеркнула кардиолог.

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