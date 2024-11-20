Невролог Борейша рассказала, как сохранить хорошую память надолго

«Память — это не брошенная на стол монета, а постоянно горящая свеча», — дал определение памяти в своей книге «Живой мозг» английский физиолог Грей Уолтер. То есть, если говорить коротко, это процесс, который начинается с момента рождения человека и длится всю жизнь.Именно в этом определении кроются секреты сохранения отличной памяти: познавательная деятельность вне зависимости от возраста, умение подмечать детали и тренировка осмысленного запоминания.Как же сохранить память, рассказала врач-невролог Юлиана Борейша, директор и основатель Клиники детской неврологии доктора Борейша.Виды памятиВидов памяти очень много: зрительная, слуховая, моторная, словесно-логическая и прочие. Так эволюционно сложилось, что зрительная память наиболее крепкая, ее легче всего развить. Приведем пример, когда шахматисты играют на нескольких досках сразу, демонстрируя великолепную зрительную память.Слуховой вид присущ музыкантам и переводчикам, он у них наиболее натренирован. Моторная память отлично развита у спортсменов. Словесно-логическим видом пользуются дипломаты, юристы, политики.У большинства людей развит смешанный тип памяти — когда невозможно выделить приоритетный вид, человек для запоминания пользуется всеми этими видами. Так формируется осмысленное запоминание — наиболее эффективный, емкий и продуктивный вид памяти. О нем и пойдет дальше речь.Что же такое осмысленное запоминание?Это процесс запоминания, основанный на обобщенных и систематизированных ассоциациях, отражающих наиболее существенные стороны и отношения предметов. Простыми словами — умение подмечать детали, привязывать свой эмоциональный отклик к этим деталям, уметь проводить ассоциации и тем самым запоминать. Например, пришли вы на работу в новую компанию — очень важно запомнить имена десяти человек, номера их кабинетов. Если к каждому имени вы привяжете образ своего знакомого с таким же именем, номера кабинетов — к номеру своей машины, квартиры, телефона, — вам будет гораздо легче, потому что вы интегрировали эмоциональные привязки.Механический тип запоминания информации — самый энергозатратный для головного мозга и неэффективный. Это многократное повторение без привязки к смыслу, образам и понятиям. Да, конечно, бывает необходимо воспользоваться и таким типом запоминания, но это забирает огромный ресурс головного мозга, а информация рискует быть потерянной в недрах разума.Что же влияет на запоминаниеПочему одни люди быстро усваивают информацию, а другие — наоборот? Все дело в кровоснабжении головного мозга, обмене нейромедиаторов и количестве нейронных связей, сформированных с самого детства. Безусловно, есть генетическая предрасположенность к наличию отличной памяти. Но мы это не будем рассматривать.Самое главное для головного мозга — кровоснабжение! То есть адекватный приток артериальной крови и отток венозной крови. Ведь именно она несет главные питательные элементы для мозга — кислород и глюкозу. Чем лучше кровоснабжается мозг, тем лучше абсолютно все нейродинамические процессы, в том числе и запоминание.Как улучшить кровоснабжение мозга, а значит, и запоминаниеВ первую очередь — двигательная активность. Думаем, вы замечали, что при заучивании большого объема информации небольшой перерыв и прогулка, несомненно, повышают КПД. А спорт и адекватная двигательная активность являются основополагающими в кровоснабжении мозга — значит, помогают процессам запоминания. Надо сказать, что во время занятий спортом выделяются дофамин и адреналин — нейромедиаторы, стимулирующие головной мозг, в том числе и запоминание.Также при занятиях спортом активно формируются нейронные связи в подкорковых структурах головного мозга, а ведь именно эти структуры мозга отвечают за перевод из кратковременной памяти в долговременную! Очень важен уровень зрительно-моторной координации. Чем он выше, тем легче человеку подмечать детали, формировать эмоциональные привязки, формируя осмысленное запоминание.Холестерин и давление — враги памятиНа кровоснабжение головного мозга очень влияет уровень холестерина. Повышается риск возникновения атеросклероза сосудов — формирование бляшек внутри сосуда, что сужает его просвет. Соответственно, снижается кровоснабжение. В группе риска — люди с избытком массы тела и те, кто имеет генетическую предрасположенность. При распространенном атеросклерозе процессы запоминания, как и другие высшие психические функции, страдают.Повышенное и неконтролируемое артериальное давление также влияет на тонус сосудов головного мозга, приводя к снижению памяти, внимания, работоспособности. Постоянные или периодические головные боли тоже в итоге приводят к нарушению обработки информации головным мозгом и снижению ВПФ. Здесь нужна качественная и квалифицированная помощь специалистов — врача-терапевта, врача-невролога.Развивайте нейронные связиДля сохранности процессов психических функций, коей и является память, очень важна та плотность нейронных связей, которая формируется с детства и в течение жизни. Если работа человека была связана с обработкой большого количества информации, запоминанием, то у такого человека плотность нейронных связей очень высока. Соответственно, разрушить их в возрасте не так просто.Поэтому очень важно с детства формировать навык запоминания: разучивать стихи, учить ребенка подмечать детали, обсуждать увиденное и услышанное, формировать музыкальную (слуховую) память и пересказ, изучать разные техники запоминания, например систему Шаталова (система опорных схем и конспектов).Стоит напомнить о режиме дняВо сне проходят самые важные процессы в головном мозге, касающиеся памяти, — перевод из кратковременной памяти в долговременную. Поэтому адекватное чередование сна и бодрствования соответственно возрасту может качественно сказаться на процессах запоминания.Стоит отметить, что постоянные срывы режима дня — систематические недосыпы, отсутствие адекватной физической активности, постоянное переутомление — крайне истощают нервную систему. Это может привести к формированию астенического или астеноневротического синдрома и даже депрессии. В таком случае без врача-невролога простыми методами не справиться самостоятельно.Доктор проводит осмотр и выявляет причины состояния — основную и сопутствующую патологии. А для определения степени нарушений очень важно использование дополнительных методов диагностики: электроэнцефалограммы (на ней объективно видна работа головного мозга — его перевозбуждение или, наоборот, недостаточная активация), доплерография сосудов головы и шеи, где оценивается кровоснабжение головного мозга и тонус сосудов. Возможно, понадобится даже МРТ головного мозга.

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