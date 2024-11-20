Эндокринолог Остапенко назвала нетипичные ранние признаки диабета

Эндокринолог Анастасия Остапенко рассказала о нетипичных ранних признаках диабета.

Она заявила, что это может быть повышенный аппетит, чувство усталости и слабости, замедленное заживление ран и частые простуды.

Кроме того, насторожить должны покалывание или боли в конечностях, так как диабет может вызвать повреждение нервов.

Также к возможным симптомам относятся проблемы со зрением и потеря веса без видимых причин. Ещё один нетипичный признак — грибковые инфекции.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил belyash в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь