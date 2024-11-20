Эндокринолог Остапенко назвала нетипичные ранние признаки диабета
Эндокринолог Анастасия Остапенко рассказала о нетипичных ранних признаках диабета.
Она заявила, что это может быть повышенный аппетит, чувство усталости и слабости, замедленное заживление ран и частые простуды.
Кроме того, насторожить должны покалывание или боли в конечностях, так как диабет может вызвать повреждение нервов.
Также к возможным симптомам относятся проблемы со зрением и потеря веса без видимых причин. Ещё один нетипичный признак — грибковые инфекции.
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Она заявила, что это может быть повышенный аппетит, чувство усталости и слабости, замедленное заживление ран и частые простуды.
Кроме того, насторожить должны покалывание или боли в конечностях, так как диабет может вызвать повреждение нервов.
Также к возможным симптомам относятся проблемы со зрением и потеря веса без видимых причин. Ещё один нетипичный признак — грибковые инфекции.
Иллюстрация к статье:
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Добавил belyash в категорию Разное
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