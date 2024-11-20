Пекинская капуста по-корейски: раскрыт секрет кимчи
В рамках исследования 55 участников с избыточным весом ежедневно употребляли по три порции сублимированной кимчи (всего 60 граммов) на протяжении трех месяцев. Кимчи для эксперимента высушивали при низкой температуре (4?) в течение двух недель, чтобы сохранить полезные свойства продукта.
Результаты оказались впечатляющими: в группе, употреблявшей кимчи, наблюдалось снижение жировой массы тела на 2,6%, тогда как в контрольной группе, которая не включала кимчи в рацион, уровень жира повысился на 4,7%.
Дополнительный анализ микробиома участников показал положительные изменения: в кишечнике увеличилось количество полезных бактерий Akkermansia muciniphila, которые известны своей ролью в улучшении обмена веществ, а численность вредных протеобактерий, связанных с ожирением, значительно сократилась.
По словам ученых, кимчи помогает справляться с ожирением благодаря своему воздействию на микробиоту кишечника. Этот продукт не только способствует снижению жира, но и улучшает общее состояние организма.
Исследование доказывает, что включение кимчи в рацион может стать одним из простых и доступных способов улучшить здоровье и контролировать вес.
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