Пекинская капуста по-корейски: раскрыт секрет кимчи

Биологи из World Institute of Kimchi доказали, что кимчи (традиционное корейское блюдо, приготовленное из квашеной пекинской капусты или других овощей с добавлением соли, специй и приправ) — может стать помощником в борьбе с ожирением. Итоги их работы, опубликованные на портале Science Direct, подтверждают, что ежедневное употребление кимчи снижает жировую массу и улучшает состояние кишечника.В рамках исследования 55 участников с избыточным весом ежедневно употребляли по три порции сублимированной кимчи (всего 60 граммов) на протяжении трех месяцев. Кимчи для эксперимента высушивали при низкой температуре (4?) в течение двух недель, чтобы сохранить полезные свойства продукта.Результаты оказались впечатляющими: в группе, употреблявшей кимчи, наблюдалось снижение жировой массы тела на 2,6%, тогда как в контрольной группе, которая не включала кимчи в рацион, уровень жира повысился на 4,7%.Дополнительный анализ микробиома участников показал положительные изменения: в кишечнике увеличилось количество полезных бактерий Akkermansia muciniphila, которые известны своей ролью в улучшении обмена веществ, а численность вредных протеобактерий, связанных с ожирением, значительно сократилась.По словам ученых, кимчи помогает справляться с ожирением благодаря своему воздействию на микробиоту кишечника. Этот продукт не только способствует снижению жира, но и улучшает общее состояние организма.Исследование доказывает, что включение кимчи в рацион может стать одним из простых и доступных способов улучшить здоровье и контролировать вес.

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