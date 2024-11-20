Контроль своего кровяного давления и холестерина помогает людям продлить жизнь, подчеркивают врачи.Повышенное давление и высокий уровень холестерина – это два ключевых фактора преждевременной смерти россиян. Их показатели крайне важно знать и при необходимости корректировать, сообщил врач-терапевт Артем Батраков. По его словам, подобная практика эффективно способствует продлению жизни.«Имея контроль всего над двумя опасными факторами риска — давлением и холестерином, мы можем сберечь свои сосуды, продлить жизнь, привнести в нее больше здоровья, пользы себе и окружающим», - поделился мнением врач.Батраков указал на три способа снизить холестерин и давление для продления жизни. Первый способ нормализовать их показатели подразумевает коррекцию образа жизни в соответствии со здоровыми установками, включающими сбалансированное питание, достаточную физическую активность и развитие стрессоустойчивости. Второй способ является медикаментозным: в его случае осуществляется постоянный прием препаратов – именно так, как это рекомендует врач. Третий способ – комбинированный, означает, что пациентом практикуются два предыдущих метода.Батраков подчеркнул, что профилактику повышенного давления и холестерина важно начинать как можно раньше. Если возникающие у человека атеросклероз и гипертония остаются без должного внимания, долгое время развиваются и никак не корректируются, это чревато возникновением очень серьезных и опасных нарушений в состоянии сердечно-сосудистой системы. Для этого, отметил Батраков, нужно посетить врача (терапевта, кардиолога или врача общей практики), который назначит необходимые обследования, диагностику. Такая проверка лучше всего позволит пациенту узнать о состоянии своего организма, а врачу – определиться с необходимыми терапевтическими мерами, объяснил терапевт порталу «Доктор Питер».Как понять, что имеется высокое давление? Его симптомами бывают головные боли, слабость, покраснение лица, быстрая утомляемость, но часто нарушение не имеет выраженной симптоматики. Взрослым людям необходимо периодически проверять давление с помощью тонометра.Как понять, что повышен холестерин? В конечностях могут возникать неприятные симптомы – покалывание, онемение, охлаждение. Но лучше всего выполнить липидограмму, она дает наиболее точное представление о содержании холестерина в крови.Как понять, что из-за повышенного холестерина возникли атеросклеротические бляшки? Проще всего это сделать, выполнив УЗИ сосудов шеи. Имея данные об их состоянии, врачи также могут судить о состоянии сосудов сердца или головного мозга.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки