Долгая здоровая жизнь: врачи назвали топ-10 факторов долголетия

Благодаря определенным факторам образа жизни можно добиться долголетия, утверждают башкирские врачи.Уфимские медики, представляющие Республиканский госпиталь ветеранов войн, сообщили, что правильные привычки и осознанный подход к своему здоровью позволяют людям рассчитывать на долгую жизнь без тех заболеваний, которые часто называются возрастными. Уточняя, что именно способствует долгой здоровой жизни, врачи назвали топ-10 факторов долголетия.Первый. Необходимо бороться с жировыми отложениями на талии и укреплять мышцы с помощью силовых упражнений.Второй. Нужно употреблять овощи и фрукты в объеме не меньше 400 граммов в день.Третий. Следует употреблять белковые продукты с каждым приемом пищи.Четвертый. В рацион необходимо включать полезные жиры в виде орехов, семечек, нерафинированных растительных масел.Пятый. Нужно употреблять продукты из числа богатых источников омега-3 жирных кислот.Шестой. Следует восполнять в организме запас витамина Е, который содержится в оливковом и других растительных маслах, орехах, мясе, молочных продуктах, листовой зелени.Седьмой. Важно контролировать уровень витамина D, не допускать его снижения.Восьмой. Необходимо ограничивать в повседневном рационе количество белых продуктов – риса, муки, манки, выпечки, сахара.Девятый. Нельзя проводить много времени в сидячем положении, нужно чаще вставать и больше двигаться, ходить пешком.Десятый. Нужно поддерживайте позитивные социальные связи, общаться с близкими по духу, понимающими и поддерживающими людьми

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