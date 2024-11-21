Диетолог Мещерякова: для здорового пищеварения нужно правильно стимулировать отток желчи

Одно из «золотых правил» здорового пищеварения заключается в том, что нужно уметь стимулировать отток желчи, заявила диетолог Татьяна Мещерякова.Врач-диетолог Мещерякова сообщила о существовании четырех ключевых правил питания, обеспечивающих человеку здоровое пищеварение с бесперебойно работающим желудочно-кишечным трактом. В частности, отметила она, для здорового пищеварения нужно правильно стимулировать отток желчи.Мещерякова объяснила, что желчь оказывает большое влияние на то, как организм усваивает пищу, расщепляет ее и всасывает питательные вещества. Если желчь не выделяется в необходимом количестве и возникают проблемы с ее застоем, качество пищеварительного процесса резко падает. Это грозит человеку неусвоением каких-то пищевых компонентов, появлением неприятных симптомов и аллергических реакций, в конечном счете – ослаблением иммунитета, ухудшением здоровья.Диетолог объяснила, как правильно стимулировать отток желчи:«Для нормальной работы желчного пузыря необходимо достаточное количество воды. В частности, утром после подъема с постели следует выпить теплую воду. Также важно, чтобы в завтраке были жиры — это стимулирует выброс желчи после ночи».Мещерякова добавила, что другими «золотыми правилами» для поддержания здорового пищеварения являются тщательное пережевывание пищи, разнообразие в рационе, а также знание того, как долго перевариваются те или иные продукты.

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