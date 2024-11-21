Лучше отказаться: профессор Каневская назвала подагру среди болезней, при которых вреден холодец

Холодец – популярное зимой блюдо, но при некоторых заболеваниях от его употребления лучше отказаться, заявила профессор Светлана Каневская.Холодец при умеренном употреблении может приносить здоровью пользу как богатый источник белка, коллагена, витаминов и микроэлементов (в нем, например, содержатся витамины A, B, C и E, кальций, магний, железо). Но профессор Каневская констатировала: данное блюдо подходит для употребления не всем, при определенных проблемах со здоровьем холодец нежелателен и даже вреден.В разговоре с порталом «Чемпионат» Светлана Каневская назвала подагру среди болезней, при которых вреден холодец«При подагре, когда значительно повышен уровень мочевой кислоты, от холодца необходимо воздержаться. Его употребление может еще больше повысить уровень кислоты в организме и вызывать обострение заболевания из-за высокого содержания пуринов», - объяснила она.Также от холодца лучше отказаться при заболеваниях ЖКТ – например, при нарушениях, связанных с повышенной кислотностью желудка. Такое противопоказание связано с тем, что холодец представляет собой сочетание концентрированного бульона и мяса, стимулирующих выработку соляной кислоты в желудке. По этой же причине его нельзя есть при обострении язвенной болезни и гастрита.Кроме того, холодец может быть вреден сердечникам – в этом блюде содержится большое количество жира и соли. Профессор Каневская подчеркнула, что при имеющейся гипертонии, атеросклерозе и других сердечно-сосудистых заболеваниях употребление таких блюд обычно ограничивается. Возможность попробовать их каждому пациенту лучше обсудить с лечащим врачом.Эксперт посоветовала помнить и о том, что многие виды холодца очень калорийны. Людям, которые борются с ожирением, предпочтительнее есть менее калорийное постное мясо.

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