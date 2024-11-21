Когда земля уходит из-под ног. Врач из Обручевского района рассказала, почему кружится голова

«Почему меня шатает?» – с этим вопросом к врачам обращается много пациентов. И речь идёт вовсе не об алкоголиках и людях с зависимостями. Просто человек регулярно начинает испытывать головокружения и не знает, что с этим делать. Врач-отоневролог, цефалголог Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России (ул. Островитянова, д. 1, стр. 10) Екатерина Шумайлова назвала три наиболее частые причины, из-за которых у людей кружится голова.ОПАСНЫЙ СИМПТОМЧасто нам кажется, что в головокружении или головной боли нет ничего страшного – само пройдёт. Однако специалисты уверены, что, если человек регулярно сталкивается с подобной проблемой, это может быть признаком серьёзных заболеваний. Поэтому откладывать поход к врачу в данном случае не стоит. Развитие головокружения бывает связано с разными патологиями. Например, могут страдать головной мозг, внутреннее ухо, эндокринная, сердечно-сосудистая системы и даже психоэмоциональная сфера.«Важно понимать, что головокружение – это не болезнь, а симптом, с помощью которого организм нам о чём-то сигнализирует, – объясняет Екатерина Шумайлова. – Наряду с другими признаками головокружение может свидетельствовать, например, об инсульте. В этом случае требуются экстренный вызов скорой помощи и госпитализация. Также голова часто кружится при новообразованиях в головном мозге, когда возникает опасность онкологических заболеваний».На самом деле в слово «головокружение» вкладывают самый разный смысл. Это и состояние, при котором кажется, что окружающие предметы вращаются, и внезапная слабость, и нарушение равновесия, пошатывание при ходьбе, ощущение неустойчивости.«Поэтому на приёме нам в первую очередь нужно понять, какие именно симптомы у пациента», – продолжает Екатериан Шумайлова.ЧТО КРУЖИТ ГОЛОВУ?«Сегодня самая частая причина головокружений – выпадение микрокамушка во внутреннем ухе в полукружный канал, – отмечает врач. – В таких случаях голова кружится в тот момент, когда человек меняет положение тела: ложится, встаёт, переворачивается на другой бок. Пациенту кажется, что вокруг него вертится комната либо он сам крутится, как на карусели. Обычно такое головокружение длится 10–20 секунд. Это никак не связано с новообразованиями и абсолютно не опасно. Часто микрокамень сам встаёт на место».Однако, если этого не происходит, человеку необходимо обратиться к врачу.«Во время приёма мы поворачиваем на кушетке пациента таким образом, чтобы камень вернулся обратно. Никакого медикаментозного лечения здесь не требуется», – говорит Екатерина Шумайлова.Ещё одно распространённое состояние, когда земля уходит из-под ног, врачи называют функциональным головокружением. В моменты приступов человек ощущает шаткость, неустойчивость и неясность. Головокружение может усиливаться при ходьбе или работе с мелким текстом. Кроме того, на состояние пациента влияют зрительные образы. Например, голова может закружиться, когда человек смотрит на пёстрый орнамент.«Часто такое состояние наступает, когда у пациента были до этого эпизоды потери равновесия. Например, обмороки или панические атаки. Мозг перестаёт доверять своей вестибулярной системе и ждёт от неё подвоха, от этого и кружится голова, – объясняет врач. – Такого рода головокружение лечится при помощи лекарств, нормализующих механизмы работы мозга. Кроме того, в обязательном порядке пациенту назначают лечебную гимнастику».ЗДОРОВЫЙ СОН И СПОРТТретье место по распространённости занимает вестибулярная мигрень.«В данном случае заболевание проявляется не головной болью, а головокружением. Или тем и другим одновременно. Головокружение может сопровождаться тошнотой и рвотой. Также человеку могут быть неприятны свет и звук», – говорит Екатерина Шумайлова.К сожалению, навсегда избавиться от этого недуга нельзя, так как он обусловлен генетикой. однако есть лекарственная терапия, которая поможет свести к минимуму количество приступов и быстро снять неприятные симптомы при их появлении.«Для того чтобы голова не кружилась и не болела, следует придерживаться режима дня. Очень важно ложиться и вставать в одно и то же время. Также необходима регулярная физическая активность. Например, можно ежедневно ходить по 5–10 км. Постарайтесь избегать стрессов или научиться с ними справляться, так как они являются серьёзными провокаторами головокружений и головной боли», – советует специалист.

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