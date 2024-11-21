Береги разум смолоду: как бокал вина в 20 лет повлияет на работу мозга после пятидесяти

Исследование ученых — веская причина сократить количество алкоголя или совсем от него отказаться. Согласно выводам экспертов, некоторые изменения в головном мозге происходят далеко не сразу.Любые дозы алкоголя вредны, это уже давно известный факт. Совершенно не важно, пьете вы только крепкие спиртные напитки или же предпочитаете вино либо пиво. Алкоголь разрушает организм на всех уровнях. При этом последствия будут преследовать долго, вплоть до самой старости. Это в своем новом исследовании доказали эксперты из Университета Пенсильвании в США, результаты опубликованы в журнале Neurobiology of Aging.«Из предыдущих исследований мы знаем, что чрезмерное употребление алкоголя довольно быстро оказывает воздействие на мозг. Но у нас не было никаких сведений о том, являются эти изменения долгосрочными или их можно обратить с течением времени», — говорит невролог, ученый Никки Кроули.Главная цель ученых — понять, может ли чрезмерное употребление алкоголя в молодости иметь долгосрочные последствия, которые никак не проявляются до зрелого периода жизни. При этом экспертов также интересовало, аукнется ли любовь к пиву или коктейлям, даже если человек уже не пьет много лет.Для этого исследователи провели эксперимент на мышах. Из грызунов сделали пьяниц: они регулярно пили алкоголь. Молодые мыши имели доступ к спиртному каждые четыре дня. Схема была аналогична той, когда человек ведет трезвый образ жизни всю неделю, а потом расслабляется на выходных.Пили грызуны в течение месяца, в возрасте от 8 до 12 недель. Если переводить на человеческий возраст, то этот период приходится на юность, примерно на 20 человеческих лет. После этого мыши вообще не употребляли спиртное примерно год. По окончании эксперимента грызуны уже достигли зрелого возраста, по человеческим меркам им было больше сорока лет.После этого ученые провели электрофизиологические исследования, чтобы изучить влияние спиртного на свойства клеток мозга. Специальное оборудование позволило отследить изменения в двух типах нейронов — пирамидальных и ГАМКергических. Кроме того, эксперты обратили внимание и на сигнальные пути между молекулами. Если упрощать, то они выясняли, как мозг «стартует и тормозит».Результаты показали: если грызуны пили в молодости, затем прекращали, то это все равно оказывало влияние на мозг в будущем. То есть негативные изменения в нейронах происходили еще несколько месяцев (в переводе на человеческий возраст — несколько лет).«Наблюдались долгосрочные изменения как в пирамидальных, так и в ГАМКергических нейронах», — пишут исследователи.Нейронам стало сложнее общаться между собой, пострадал сигнальный путь. И во всем виновато спиртное. Все это плохо сказывается на работе мозга, в том числе и на когнитивных функциях. Увеличивается риск нейродегенеративных заболеваний, например болезни Альцгеймера. Страдают и нейротрансмиттеры — это химические молекулы, которые высвобождаются нейронами и обеспечивают передачу сообщений от одного нейрона к другому. А ведь они отвечают за дофамин, тот самый гормон радости.Но есть и хорошие новости: некоторые изменения в головном мозге все же можно отмотать назад. Если прекратить пить, то нейроны частично восстановятся, а некоторые их функции и вовсе придут в норму. Так что вывод напрашивается один: отказаться от алкоголя никогда не поздно.

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