Простой тест с пальцами поможет выявить возможные проблемы с лёгкими или сердцем
Вам потребуется всего несколько секунд: соедините кончики двух указательных пальцев так, чтобы оба ногтя соприкасались. Это похоже на то, как если бы вы делали пальцами знак в виде сердца.
У основания обоих ногтей должно быть небольшое ромбовидное окошко. Если его нет, вам нужно обратиться к врачу.
Это окошечко исчезает при симптоме барабанных палочек. При этом состоянии кончики пальцев утолщаются, а ногти выгибаются в другую сторону и становятся похожим на перевёрнутую ложку.
Такое изменение может указывать на серьёзные проблемы с лёгкими или сердцем.
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