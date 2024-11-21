Когда шпарят батареи: врач Филева дала совет, как ухаживать за сухой кожей зимой

В домах вовсю работает центральное отопление, и порой это настоящее испытание для нашей кожи, ведь горячие батареи сушат воздух. Как быть? Рекомендации дает дерматолог.Погода поздней осенью вредит нашей коже. На нее воздействует холодный воздух, и она вырабатывает меньше необходимого ей кожного сала, который кожу увлажняет. Но и дома не лучше: в помещении воздух высушен батареями. Кожа на лице и теле начинает терять влагу — шелушится, страдает от сухости, обостряются кожные заболевания.Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала, как ухаживать за кожей в разгар отопительного сезона.Оптимальные условияВысокая температура воздуха в квартирах, где на полную мощность работают батареи и их нагрев не уменьшить, провоцирует обезвоживание организма, что только усугубляет и так непростое состояние кожи.Температура в помещении не должна подниматься выше +22-24?°C. Влажность воздуха тоже можно измерить, и она должна находиться в пределах 40–60%. Это оптимальные условия для пребывания взрослых и детей.Проветривать и увлажнятьЧтобы нормализовать температурный режим и влажность воздуха в жилых помещениях, нужно проветривать все комнаты в доме два раза в день, утром и вечером, минимум по 10-15 минут. Во время отопительного сезона это обязательно даже в холодные дни. Проветривание также помогает снизить концентрацию вредных веществ в воздухе, вывести из комнаты накопленный углекислый газ и обеспечить приток свежего воздуха. Недостаток кислорода сказывается на общем состоянии организма, а это, в свою очередь, влияет и на здоровье кожи.Кроме того, в отопительный сезон стоит дополнительно увлажнять воздух в помещении. Можно использовать для этого специальные приборы — электрические, ультразвуковые увлажнители, а можно распылять воду из пульверизатора или развешивать по батареям влажную ткань — полотенца, простыни.Уход: нужна коррекцияВажно уделить внимание и ежедневному уходу за кожей. Как бы кожа ни шелушилась, использовать скрабы не стоит. Они могут только ухудшить ситуацию. Средства лучше подбирать мягкие, нетравмирующие, желательно не на спиртовой основе: спирт способствует усилению сухости.При мытье лица и тела важно не использовать горячую воду: она смывает с кожи естественные защитные жиры, которые в холодное время года и так вырабатываются ограниченно. Обезжиренная кожа теряет эластичность, начинает трескаться. Это делает ее уязвимой перед бактериями и более восприимчивой к инфекциям.Даже замерзшие руки лучше мыть прохладной или теплой водой не выше 36 ?C, пытаться их согреть под краном — не очень хорошая идея. Чтобы предупредить появление раздражения на коже, нужно регулярно наносить увлажняющие кремы и лосьоны. Они помогут восстановить гидролипидный барьер, и кожа не будет пересыхать.В отопительный сезон страдает не только кожа рук и лица, которые всегда открыты и потому испытывают перепады температур. Пересыхает и кожа всего тела. Если возросла чувствительность, появился зуд, раздражение, нужно пересмотреть гардероб и временно отказаться от облегающей одежды из грубых на ощупь синтетических тканей. Сухая кожа более склонна к микротравмам, и жесткие швы или царапающая изнанка одежды могут ее еще больше повредить.Что есть, если кожа сухаяТакже состояние кожи зависит от здоровья в целом. Если в организм поступает необходимое количество воды, белков, жиров и углеводов, витаминов и минералов, то кожа сохранит упругость и эластичность даже в отопительный сезон. Важно, чтобы рацион был разнообразным.Стоит добавить в него продукты, богатые важными для кожи микроэлементами и антиоксидантами. Овощи и фрукты, особенно цитрусовые, ягоды и свежая зелень предотвращают преждевременное разрушение клеток.Жирная рыба, растительные масла, орехи, семечки, авокадо способствуют гидратации кожи, она становится устойчивее к перепадам температур.Мясо, рыба, яйца, бобовые стимулируют организм производить коллаген, который делает кожу упругой.Необходима для работы всех систем организма и чистая вода, так как она снабжает питательными веществами клетки, в том числе клетки кожи. Чтобы водный баланс всегда был в норме, взрослому человеку нужно пить не меньше 1,5 л воды в сутки.

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