Врач Ломова: продукты с фруктозой и животными жирами могут разрушать клетки печени

Продукты с фруктозой и животными жирами при их избыточном употреблении разрушают здоровье печени, заявила врач Валерия Ломова.Врач-гастроэнтеролог Ломова посоветовала россиянам тщательнее контролировать в своем рационе количество продуктов, которые могут разрушать клетки печени. К ним, в частности, относятся богатые источники животных жиров, включая сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирное мясо, торты и выпечку, фастфуд. Их неумеренное или регулярное поедание способствует увеличению жировых компонентов в крови, что повышает риск возникновения жирового гепатоза.Кроме того, жировому перерождению печени, которое подавляет способность органа воспроизводить здоровые клетки, содействуют продукты с фруктозой, также употребляемые без ограничений. Учитывая это, следует строго умеренно есть даже полезные в целом фрукты, подчеркнула гастроэнтеролог.Ломова добавила, что разрушать клетки печени могут также сладости, которые поедаются человеком изо дня в день.«Переизбыток сахара, который повышает уровень глюкозы в крови, является серьезным фактором риска развития жировой болезни печени», - предостерегла эксперт.Другими продуктами, разрушающими печень, Ломова назвала консервы и полуфабрикаты. С такой едой в организм проникает большое количество соли, консервантов и стабилизаторов, способных серьезно вредить состоянию органа

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