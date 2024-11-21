«Связано с избытком глюкозы»: врач Ахуньянова объяснила увеличение жира в организме

Увеличенное содержание жира в организме тесно связано с концентрацией глюкозы в крови, предупредила медик.Врач Регина Ахуньянова (Регина Доктор) рассказала, почему в человеческом теле происходит увеличение жира и появляются лишние килограммы. Специалист посоветовала помнить: процесс избыточного жироотложения обуславливается избытком глюкозы в крови.Ахуньянова отметила, что уровень глюкозы или сахара в крови поднимается после приемов пищи. Клетки тела используют глюкозу для своего питания, благодаря которому они вырабатывают энергию, необходимую телу для выполнения всех его функций и преодоления нагрузок. Чтобы глюкоза проникла в клетки, активизируется гормон инсулин, который выделяется при повышении глюкозы в крови. Благодаря инсулину глюкоза распределяется по клеткам, и ее уровень вновь нормализуется.Однако когда человек злоупотребляет определенными продуктами, концентрация глюкозы в крови может подниматься до очень высоких значений. Именно это грозит увеличением веса и полнотой, поскольку инсулин превращает избыток глюкозы в триглицериды (жир), которые накапливаются в специальных «депо» под кожей.«Когда клетка, которой нужна подпитка глюкозой, максимально забивается ею и при этом остается избыток, он откладывается в жир. Так мы получаем свои первые 2-3 килограмма», - поделилась медик.Регина Доктор подчеркнула: чтобы избежать накопления лишнего жира, важно контролировать качество пищи и уровень сахара в крови. В рационе должно быть как можно меньше продуктов, провоцирующих резкое повышение концентрации глюкозы. Это позволит уменьшить выработку инсулина и вместе с ним образование новых жировых клеток.

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