Генетический слом: чем опасен запрещенный фермент, который нашли в российских сосисках

Опасный для здоровья фермент микробной трансглютаминазы был обнаружен в нескольких марках сосисок отечественного производства. Недавно его полностью запретили для использования на производствах.По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, вещество вырабатывается микроорганизмами, живущими в мясных продуктах и полуфабрикатах.«По сути это мясной клей, который используют как связующий компонент для склейки волокон в составе полуфабрикатов. Однако не так давно трансглютаминазу полностью запретили на производствах, потому что она оказалась небезобидна для организма», — рассказал Кондрахин.В частности, этот консервант вносит свою лепту в процесс развития онкологических и аутоиммунных заболеваний и запускает проблемы с ЖКТ, предупредил терапевт.«Любые добавки в составе полуфабрикатов, попадая внутрь, удерживают воду и другие компоненты, и совершенно неясно, как они поведут себя внутри организма. Трансглютаминаза очень активный и чужеродный фермент, что повышает риски развития аутоиммунных заболеваний и проблем с ЖКТ. Также вещество способствует изменению структуры белка, что влияет не только на мышечную ткань, но и приводит к генетическому слому. Но так как фермент очень активный, под его влиянием в процессе обновления клеток вместо здоровых могут появляться онкологические», — пояснил Кондрахин.Но тяжелые последствия возможны только в том случае, если человек регулярно питается полуфабрикатами, успокоил терапевт.

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