Названы болезни, пагубно влияющие на работу сердца

Александр Мясников рассказал о заболеваниях, которые могут значительно ухудшать работу сердца. Он подчеркнул, что одной из наиболее частых причин таких нарушений являются патологии щитовидной железы.Доктор объяснил, что повышенный уровень холестерина, вредный для сердечно-сосудистой системы, нередко связан с нарушениями работы этого органа. В 1950-х годах подобные состояния даже считались характерным симптомом заболеваний щитовидной железы.По словам Мясникова, при обнаружении высокого холестерина врачи в первую очередь проверяют уровень тиреотропного гормона (ТТГ), регулирующего функцию щитовидной железы. Иногда восстановление её работы помогает устранить сердечные проблемы без необходимости лечения самого сердца.Специалист также акцентировал внимание на важности правильной диагностики: при таких симптомах, как аритмия, тахикардия или учащённое сердцебиение, первым делом следует проверить щитовидную железу. Именно этот орган может быть скрытой причиной нарушений, а не сердечная мышца.

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