Врач Симаков: только 10-15% пациентов с ожирением удается похудеть самим

Последние данные ВОЗ свидетельствуют о том, что лишний вес и ожирение — одна из эпидемий XXI века: почти 2 млрд человек (около 40% представителей взрослого населения) имеют избыточный вес, из них выраженным ожирением страдают более 650 млн. Вот почему хирургическое лечение ожирения — бариатрия — приобретает все большую актуальность. Однако, как заявил в разговоре бариатрический хирург «СМ-Клиника» Александр Симаков, бариатрическая операция — это не «волшебная таблетка», и здесь со стороны пациента тоже требуются усилия.«Число операций по уменьшению веса ежегодно растет. К сожалению, самостоятельные попытки похудеть и "удерживать вес" редко заканчиваются успехом: это удается только 10-15% пациентов, страдающих избыточным весом. Причем, самостоятельное похудение предполагает несколько лет постоянных усилий (диета, много движения), то есть наличие у пациента буквально "железной воли". А отказаться от "вкусняшек", фаст-фуда, лежания на диване, регулярно посещать фитнес-клуб или тренажерный зал — достаточно сложно», — отметил Симаков.Во время бариатрической операции происходит хирургическое уменьшение и изменение формы органов ЖКТ (желудка, кишечника), благодаря чему меньше хочется есть, быстрее появляется чувство сытости. Однако это не означает, что после операции пациент не должен изменить привычный образ жизни.«Пожалуй, первое, что необходимо после бариатрической операции — формирование правильного пищевого поведения. Оно имеет огромное значение для последующего удержания и контроля веса. Разумеется, однократное нарушение назначенной специалистами диеты, как правило, не приводит к серьезным последствиям. Однако необходимо быть особенно внимательным к себе в ранние сроки после операции, чтобы обезопасить зону швов. Далее не следует регулярно и помногу употреблять высококалорийные продукты. При расстройствах пищевого поведения — например, при заедании стресса или просто переедании — мы обязательно направляем пациента к врачам-психологам, работающим с подобными пищевыми расстройствами; также пациенту показаны консультации у диетолога-эндокринолога, гастроэнтеролога», — подчеркнул бариатрический хирург.По его словам, если до операции пациенту нужно было съесть, допустим, пару бургеров, чтобы хоть немного наесться, то после операции достаточно всего лишь нескольких кусочков низкокалорийной пищи или 4-5 ложек супа. Но если наедаться «впрок», придерживаться старых пищевых привычек, дооперационного режима питания, то желудок можно «раскормить», и тогда ситуация станет более сложной.Такое, как отметил врач, происходит с каждым четвертым пациентом. В этом случае требуется повторная бариатрическая операция.«Однако надо понимать, что снова уменьшить желудок не всегда получается: повторная операция требует особого умения и профессионализма врачей, плюс новая анатомия внутренних органов пациента позволяет сделать это далеко не каждому. Поэтому очень важно контролировать себя после операции и не стесняться консультироваться с врачами по поводу питания. Бариатрия не "волшебная таблетка": не стоит думать, что она будет помогать много раз, особенно "в перерывах между приемами пищи"», — предупредил специалист.

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