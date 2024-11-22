Диетолог Денисова: отказ от хлеба может вести к появлению лишнего веса

Отказ от хлеба способствует более сильному чувству голода, повышенному аппетиту и, как следствие, появлению лишнего веса, пояснила диетолог Наталья Денисова.Хотя многие люди отказываются от хлеба из-за опасений набрать лишние килограммы, именно такой отказ может вести к появлению лишнего веса. Говоря об этом, диетолог Денисова отметила: полнота при отказе от хлеба – это результат того, что организм не получает веществ, способствующих нормализации массы тела.«Хлеб — источник пищевых волокон, которые способствуют более длительному ощущению сытости. Если вы съели тарелку супа с хлебом, то меньше вероятность, что потом потянетесь за сладостями», - приводит слова специалиста aif.ru.Денисова отметила: речь идет о «грубом» хлебе, ржаном, цельнозерновом или отрубном. Булки из белой пшеничной муки не в счет.Специалист добавила, что люди, решившие отказаться от хлеба, рискуют столкнуться с ухудшением работы кишечника и запорами, ведь благодаря его пищевым волокнам эффективно стимулируется моторика желудочно-кишечного тракта. Кроме того хлеб является отличным источником витаминов группы В, важнейших для неврологического здоровья. При их нехватке хуже работает нервная система, снижается работоспособность, повышается раздражительность, возникает мышечная слабость.«Также не стоит бояться дрожжей в хлебе – это тоже хороший источник витаминов группы В», - констатировала врач-диетолог.

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