Врач Малышева предупредила людей с высоким холестерином о риске деменции
Врач объяснила, можно ли предупредить болезнь. Малышева рассказала, что с возрастом холестериновые бляшки начинают накапливаться в микротрещинах сосудов, что ухудшает кровоток.
В результате мозг начинает испытывать кислородное голодание, вследствие чего клетки отмирают, нарушаются нейронные процессы. Все это приводит к деменции.
При этом, если процесс уже запущен, улучшить состояние только изменением рациона питания не получится, уточнила Малышева.
«85% холестерина синтезирует печень, и только 5-10% может быть скорректировано питанием, что является незначительным», – отметила врач.
По словам Малышевой, чтобы предупредить деменцию, о состоянии сосудов нужно начинать заботиться задолго до повышения уровня холестерина. Это избавиться от вредных привычек, курения, правильно питаться. Снизить уровень холестерина в крови помогут назначенные врачом статины.
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