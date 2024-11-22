Врач Арсланова рассказала о сильной потливости как симптоме опасных заболеваний

Сильная потливость бывает симптомом опасных заболеваний – например, сахарного диабета или сердечно-сосудистых патологий, рассказала врач Айгуль Арсланова.

Врач Арсланова отметила, что повышенное потоотделение (гипергидроз) может провоцировать заболевание щитовидной железы. В частности, это может быть гипертиреоз или тиреотоксикоз, при котором в кровь выбрасывается избыточное количество гормонов, производимых щитовидкой.

Кроме того, сильная потливость часто наблюдается при сахарном диабете.

«При диабете колебания уровня глюкозы могут вызывать чрезмерную потливость, особенно в ночное время», - уточнила врач Арсланова.

Также опасной причиной гипергидроза могут быть сердечно-сосудистые заболевания. В частности, усиленную выработку пота провоцируют гипертония, закупорка кровеносных сосудов или обусловленные сосудистыми нарушениями приступы паники. По словам Арслановой, эти состояния способствуют активизации симпатической нервной системы, что и вызывает усиленное выделение пота.

Медик добавила, что многие опасные заболевания сопровождаются сильной потливостью в ночное время. Подобный симптом наблюдается при злокачественных патологиях, туберкулезе, ВИЧ. Люди, которые замечают, что стали интенсивнее потеть по ночам, не должны игнорировать такое изменение – им необходимо консультироваться с врачом, подчеркнула эксперт.

Помимо этого, усиление потливости вызывают гормональные колебания или нарушения в организме, а также прием некоторых лекарств, в том числе антидепрессантов и обезболивающих, сказала Арсланова в беседе с UfaTime.ru.

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