Онкопсихолог дала советы, как справиться с эмоциями на пути к выздоровлению

Человек, которому поставили онкологический диагноз, испытывает широкий спектр эмоций: страх, панику, тревогу, агрессию. Реакции мешают ему настроиться на эффективное лечение. Как пройти все стадии принятия и сосредоточиться на выздоровлении, рассказала онкопсихолог Центра амбулаторной онкологической помощи Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" Алина Чуканова.Онкологическое заболевание - это всегда серьезное испытание и огромный стресс для человека. Ощущение беспомощности и неизвестности, сомнения, тревоги сильно влияют на внутреннее состояние пациента и эмоциональный фон его родственников. Важно своевременно обратиться за помощью к онкопсихологам.«Мы работаем с людьми, столкнувшимися с таким диагнозом, как онкология. Помогаем пациентам преодолеть все переживания - от шока и отрицания до принятия и борьбы, настроиться на лечение, выработать психологическую устойчивость и понять, как можно помочь себе и близким в трудный момент»?, — сообщила Алина Чуканова.По словам специалиста, самый сложный период для пациента - от момента постановки диагноза до начала лечения, когда он проходит обследования и сдает анализы. В это время его беспокоит чувство неопределенности: человек не знает, какая у него стадия, какое лечение назначат врачи и какие изменения последуют в его жизни.Важно, чтобы именно в это время была возможность обратиться за психологической помощью и получить рекомендации специалистов. Алина Чуканова выделила ключевые из них.Жить в привычном ритмеВ период лечения не все находится под контролем пациента: он не может влиять на свое самочувствие и результаты анализов. В такие моменты человек может чувствовать себя беспомощным. Чтобы ощутить стабильность и опору под ногами, необходимо сохранять привычный ритм жизни: посещать работу, проводить время с семьей, заниматься любимым хобби и домашними делами. В качестве дополнительного "якоря", который позволяет обрести стабильность, можно завести ежедневник и записывать туда планируемые дела.Строить планыСпециалисты помогают пациентам осознать, что болезнь не диктует условия. Она лишь создает дополнительные факторы, которые следует принять: прохождение лечения, консультации врачей и прочее. Важно сохранить контроль над собственной жизнью. Не стоит бояться строить планы, мечтать и идти к поставленным целям. Нужно помнить, что вы все тот же человек, с теми же стремлениями, желаниями и интересами.Не зацикливатьсяВ стрессовые моменты важно высвобождать эмоции, стабилизировать внутреннее состояние. Для этого подойдут техники психологической самопомощи. Например, техника переключения внимания "5-4-3-2-1". Необходимо назвать вслух:Пять красных предметов, которые человек видит;Четыре вещи, которые можно потрогать;Три звука, которые слышно прямо сейчас;Два запаха, которые можно услышать;Одну вещь, которую можно попробовать на вкус.Когда все позадиПо словам Чукановой, многие обращаются к онкопсихологам на этапе вступления в ремиссию, когда, казалось бы, самое страшное позади. В это время люди нередко испытывают апатию и тревогу.«В период стресса организм активирует все свои резервы, запасы энергии, физической и психоэмоциональной выносливости. Как только опасность проходит, он начинает переживать все эмоции, которые старался подавить в себе во время лечения»?, — отметила Алина Чуканова.В этом случае эксперт советует как можно быстрее обратиться к онкопсихологу, во время беседы не скрывать свои чувства и открыто делиться переживаниями. Диалог со специалистом снизит уровень стресса и поможет взглянуть на ситуацию под другим углом.

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