Врачи раскрыли целебные свойства молока со специями для организма

В борьбе с онкологическими заболеваниями и нарушениями сна способен помочь обычный молочный напиток с добавлением специй.Специалисты в области здравоохранения обратили внимание на целебные свойства молока в сочетании с определенными добавками. Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рекомендует обогащать молоко куркумой, кардамоном и перцем. Эти пряности не только придают напитку особый вкус, но и обеспечивают противовоспалительный эффект. Важно отметить, что жирорастворимая природа этих специй делает молоко идеальной основой для их употребления.Диетолог Михаил Гинзбург подчеркивает наличие обратной зависимости между регулярным потреблением таких специй и развитием онкологических и возрастных заболеваний. Исследования показывают, что увеличение доли этих компонентов в рационе снижает риск негативных проявлений старения организма.Для тех, кто страдает от проблем со сном, Сергей Агапкин предлагает добавлять в молоко мед. Польза такого сочетания обусловлена наличием в молочном белке аминокислоты триптофан, которая является предшественником гормона сна мелатонина. При этом важно соблюдать ключевое условие – употреблять напиток в темноте, поскольку только в отсутствие света происходит преобразование триптофана в мелатонин.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки