Гастроэнтерологом названы три самых вредных для желудка и кишечника супа

Многие диетологи говорят о несомненной пользе супов, другие более осторожны в подобных оценках. Гастроэнтеролог Андрей Констанденков рассказал, к каким горячим первым блюдам стоит относиться с осторожностью, а кому-то от них и вовсе надо отказаться.Такими «спорными» блюдами врач назвал солянку, гороховый и грибной супы. Что настораживает медиков в грибном супе, вроде бы, он должен быть «легче» других, ибо чаще всего готовится без мяса. Но, поясняет эксперт, в грибах находится структурный полисахарид хитин, особенность которого в том, что организм попросту «не умеет» его переваривать.Причина — отсутствие у человека нужных пищеварительных ферментов. В грибном супе, чаще всего, достаточно много картошки, а в ней при переваривании сильно растёт гликемический индекс. То есть, и уровень сахара в крови после трапезы тоже поднимается.При гастритах, язве, воспалительных болезнях кишечника, панкреатите от такого блюда лучше отказаться совсем.Мясная солянка – сомнительное блюдо-2. Оно жирное и способно провоцировать запоры. В солянке также масса соли и консервантов, попадающих туда с колбаской и копчёностями. А это явные риски для людей с патологиями сердца и сосудов, нарушениями липидного обмена.Есть в таких супах и пурины – эти химические соединения содержатся в белке, что обостряет риск образования камней в почках.Третий суп, на который обращает внимание — гороховый, провоцирующий повышенное газообразование, вздутие и прочие ощущения дискомфорта в животе.Если уже есть какие-то нарушения работы ЖКТ, от него сразу нужно отказаться. При менее выраженных проблемах стоит заменить жирные копченые ребрышки и грудинку на бульон из курицы или индейки.

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