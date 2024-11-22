Диетолог Писарева: булочки и другая выпечка повышают риск рака из-за своих компонентов

Булочки, пироги и другая выпечка могут стать провокаторами опасных заболеваний, заявила диетолог Ирина Писарева.Врач-диетолог Писарева рассказала, чем опасны печеные мучные изделия. Одним из их минусов является высокая калорийность, отметила эксперт.«В основе любой выпечки используется обычная пшеничная обработанная мука, также в тесто добавляют сахар, масло, маргарин или жиры животного происхождения. Добавление начинки еще больше увеличивает калорийность продукта. Съев две булочки, можно сразу закрыть половину суточной нормы калорийности», - предупредила Ирина Писарева.Диетолог добавила, что выпечка, будучи высокоуглеводным продуктом, вызывающи резкие скачки сахара в крови, не дает длительного насыщения. Вскоре после ее поедания вновь ощущается голод, заставляющий людей искать пищу. Любители всего мучного и печеного как правило злоупотребляют калориями и имеют лишний вес.Еще один минус: булочки и другая выпечка содержат нежелательные компоненты, например, трансжиры или консерванты. Из-за своих опасных компонентов такие продукты повышают риски нарушений в сердечно-сосудистой и пищеварительной системах, риски рака.«Чтобы продукт дольше сохранял свежесть, производители используют различные консерванты, химические добавки и эмульгаторы. Они вместе с трансжирами вредят иммунной системе, нарушают обмен веществ и повышают риски онкологических заболеваний», - заявила специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».Писарева посоветовала отказаться от таких продуктов при имеющемся ожирении, а также людям с лишним весом, которые пытаются похудеть. При имеющихся аллергических реакциях на ингредиенты выпечки, хронических болезнях ЖКТ, проблемах с обменом веществ пироги и булки тоже лучше не есть, либо готовить выпечку нужно самостоятельно без добавления потенциально вредных компонентов, посоветовала диетолог.

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