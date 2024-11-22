Врач раскрыл самую распространенную причину рака поджелудочной железы

Самая распространенная причина развития рака поджелудочной железы — это употребление алкоголя, рассказал заведующий центром абдоминальной хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена — филиала НМИЦ радиологии Минздрава России Владимир Трифанов. По его словам, на появление заболевания влияет также жареная, сладкая и жирная еда.«Алкоголь негативно сказывается на работе внутренних органов и может привести к серьезным последствиям. Вредные продукты, такие как жареная и жирная пища, слишком сладкая еда, также негативно влияют на внутренние органы», — подчеркнул врач.Он добавил, что это приводит к усилению работы поджелудочной железы, ослаблению ее функции и развитию онкологии.К тому же на заболевание влияют такие факторы, как генетика, курение, ожирение, малоподвижный образ жизни. Риск рака поджелудочной железы повышают также панкреатит и сахарный диабет первого типа, который приводит к хроническому воспалению органа и впоследствии к онкологии, указал Трифанов.Чтобы обнаружить рак поджелудочной железы на ранней стадии, нужно регулярно посещать осмотры у врачей, подытожил специалист.

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