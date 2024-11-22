Врач раскрыл самую распространенную причину рака поджелудочной железы
«Алкоголь негативно сказывается на работе внутренних органов и может привести к серьезным последствиям. Вредные продукты, такие как жареная и жирная пища, слишком сладкая еда, также негативно влияют на внутренние органы», — подчеркнул врач.
Он добавил, что это приводит к усилению работы поджелудочной железы, ослаблению ее функции и развитию онкологии.
К тому же на заболевание влияют такие факторы, как генетика, курение, ожирение, малоподвижный образ жизни. Риск рака поджелудочной железы повышают также панкреатит и сахарный диабет первого типа, который приводит к хроническому воспалению органа и впоследствии к онкологии, указал Трифанов.
Чтобы обнаружить рак поджелудочной железы на ранней стадии, нужно регулярно посещать осмотры у врачей, подытожил специалист.
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