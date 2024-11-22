«Вторичная гипертония»: врачи рассказали, почему давление повышается вопреки лечению

Когда давление повышается вопреки лечению, врачи говорят о наличии вторичной гипертонии – она возникает из-за больных органов.Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман объяснили причины повышенного артериального давления, которое не поддается контролю вопреки предпринимаемому лечению. Медики констатировали: такое повышение давления у людей, получающих терапию, которая должна снижать АД, – признак имеющейся вторичной гипертонии.Елена Малышева объяснила: когда давление повышается в связи со старением – это эссенциальная или первичная гипертония, которая встречается у 90% людей. Вторичная гипертония, которую сложно контролировать даже с помощью лекарств, говорит, что у человека могут быть больны некоторые органы. В частности, такие проблемы с давлением, которое не снижается даже вопреки лечению, возникают при патологиях щитовидной железы или сердца.«Щитовидная железа, почки и надпочечники — заболевания этих органов могут привести к гипертонии, которая плохо реагирует на лечение. Кроме того, не нужно забывать и про сердце. Если есть проблемы с аортальным клапаном, это тоже может вести к гипертонии, которая не купируется», - уточнил кардиолог Гандельман.Врачи напомнили, что постоянно высокое давление является очень серьезной угрозой для здоровья человека, так как в его случае повреждаются органы-мишени (сердце, мозг, почки). Поэтому его необходимо снижать –«нужно снижать давление таблетированными препаратами и добавлять следующий препарат, если оно не снижается».Одновременно следует искать причину подобного нарушения, добавили эксперты.

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