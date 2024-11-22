Сколько воды можно выпить за один раз, чтобы не перегрузить сердце

Бывает, так мучит жажда, что, дорвавшись до воды, выпиваешь залпом всю бутылку. Почему это вредно, объяснили эксперты.Врачи советуют пить в день не меньше 1,5 литра воды. Но в течение дня часто забываешь об этой полезной привычке. Можно ли выпить большую часть своей суточной нормы воды утром? Или, наоборот, восполнить недостаток жидкости вечером?«Мы рекомендуем начинать свой день со стакана воды. Этот простой ритуал поможет запустить процесс пищеварения, снизит уровень кислотности в желудке и активизирует работу кишечника», — советуют эксперты Университетской клиники РУДН.Но не стремитесь утолить жажду сразу несколькими стаканами воды после пробуждения. Это может создать дополнительную нагрузку на сердце из-за чрезмерного разжижения крови. Оптимальным объемом будет около 150 мл, выпитых медленно и постепенно».Кроме того, когда человек пьет регулярно и равными объемами в течение всего дня, моча становится менее концентрированной и в ней образуется меньше солей.Гастроэнтеролог Рустем Садыков также советует пить воду не спеша, лучше не на ходу и даже не стоя.«Чтобы вода правильно усвоилась, нужно пить сидя, — подчеркивает Рустем Садыков. — Когда воду употребляют стоя, это провоцирует нарушение баланса жидкостей в организме, что может привести к развитию артрита».Но есть еще несколько правил, как извлечь максимальную пользу из воды и не навредить здоровью.Соблюдайте температурный режим«Ледяная вода может вызвать боль в горле, в желудке и диарею, а горячая — ожоги и даже рак пищевода. Выбирайте напитки, температура которых близка к температуре окружающей среды», — рекомендуют эксперты Университетской клиники РУДН.Выбирайте правильные напитки«Соки, кофе, молоко и соленая вода не заменят чистую воду и в некоторых случаях могут негативно сказаться на пищеварении. Идеальным выбором станет фильтрованная или кипяченая вода», — говорят специалисты.После чашки кофе — стакан водыКофе бодрит и помогает сконцентрироваться, но в то же время этот напиток сильно обезвоживает организм. Поэтому после каждой чашки выпивайте стакан воды. Тем более что достаточное количество жидкости помогает работе мозга.Кроме того, употребление достаточного количества воды способствует выводу токсинов и поддержанию тканей организма в тонусе.Осторожнее при проблемах с почками и кровообращением«При второй и более стадии недостаточности кровообращения можно пить не больше 1-1,5 литра воды в день. А при хронической почечной недостаточности с олигурией — 0,5 литра», — говорит эндокринолог Олег Хохунов.Иногда нужно больше водыВрачи советуют рассчитывать суточную норму жидкости по формуле: 30 мл воды на 1 кг веса. Однако в некоторых случаях нужно пить больше. Например, во время физнагрузок, в жару, при сильной потливости, после кровопотери или во время острого заболевания.

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