Холестерин не виноват? В Институте Солка открыли новые причины появления бляшек в сосудах

Наш организм гораздо сложнее, чем принято считать. И даже если наука ранее была в чем-то уверена, то со временем исследователи делают очень неожиданные открытия.Когда в организме накапливается много «плохого» холестерина, то это вредит сердечно-сосудистой системе. В артериях появляются бляшки, они мешают нормальному кровотоку, провоцируя образование тромбов, а также инсульт или инфаркт. Чтобы справиться с этой проблемой, кардиолог может назначить статины. Также не стоит забывать и про профилактику — спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек.Оказывается, в сердечно-сосудистых катастрофах может быть виноват не только холестерин! К такому выводу пришли ученые из Института биологических исследований Солка в Калифорнии. В своей работе они описали совершенно другой класс липидов (жиров), из-за которых могут закупориваться артерии. Результаты опубликованы в журнале Cell Metabolism.Эксперты начали свое исследование с изучения белка под названием SPT, который действует как шлюз для регулирования синтеза сфинголипидов — другого класса жиров. Команда предположила, что трансжиры «внедряются» в сфинголипиды, что способствует избыточной секреции липопротеинов в кровоток. Это и провоцирует патологии сердца и сосудов.Свой эксперимент ученые изначально проводили на клетках, выращенных в чашках Петри. На первом этапе исследователи выясняли, как различные группы жиров влияют на клеточное строение, рост, метаболизм и другие показатели.В чем разница между жирамиСуществуют цисжиры и трансжиры. Разница между ними сводится к размещению атома водорода в клетке.Цисжиры содержатся в натуральных продуктах, таких как рыба или грецкие орехи. В них атомы водорода находятся по одну сторону от двойной связи.Трансжирами богаты обработанные продукты — маргарин, выпечка, копчености. В них атомы водорода находятся по разные стороны от двойной связи.Результаты показали: белок SPT предпочитает трансжиры. Такой тандем способствует секреции липопротеинов из печени, что приводит к образованию атеросклеротических бляшек.«Метаболизм сфинголипидов является ключевым узлом в прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний», — говорят ученые.Следующая часть эксперимента проходила на мышах. Ученые разработали диеты, в которых было много либо транс-, либо цисжиров. Холестерина же в них было крайне мало. Определенным рационом мышей кормили в течение 16 недель.Оказалось, что организм грызунов, употреблявших много трансжиров, активно вырабатывал сфинголипиды. Они способствовали секреции липопротеинов плазмы крови из печени в кровоток. Это ускоряло развитие атеросклеротических бляшек, а также способствовало накоплению жиров в печени.Мышки, которые ели только полезные жиры, от таких последствий не пострадали. Разве что только немного набрали вес.Из всего этого эксперты сделали вывод: холестерин может быть не виноват в появлении бляшек. Есть и другой путь — влияние белка SPT и сфинголипидов. Исследователи планируют и дальше изучать этот вопрос, ведь открытие может помочь в разработке новых терапевтических методов для лечения патологий сердца и сосудов.

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