Врач Денисенко: горячая вода с лимоном – один из самых доступных напитков для сильного иммунитета

Простые доступные напитки для укрепления иммунитета перечислила врач-диетолог Людмила Денисенко.Врач Денисенко рассказала о напитках, эффективно способствующих усилению иммунитета в сезон холодов. Медик отметила, что одним из самых доступных напитков для сильного иммунитета является вода. Эксперт посоветовала пить ее нагретой, почти горячей, и добавлять в такую жидкость лимон.«В холодные дни рекомендую пить воду теплую, почти горячую, но не выше 50 градусов. И добавляйте в стакан воды сок лимона (половинку лимона на 0,5 л воды)», - поделилась Людмила Денисенко.Эксперт добавила, что зимой многие люди пьют меньше воды, тогда как нехватка чистой жидкости провоцирует проблемы со здоровьем. В частности, из-за недостатка влаги может возникать дискинезия желчных путей, ведущая, помимо прочего, к ослаблению защитных ресурсов организма.Кроме того, к числу доступных напитков для сильного иммунитета относятся кисломолочные.«Есть несколько исследований, которые доказывают, что всего 150 мл кефира или другого кисломолочного продукта в день, снижают риск простудных заболеваний, а также заболеваний кишечника, от состояния которого зависит баланс иммунной системы», - уточнила специалист.Также для усиления иммунных ресурсов зимой полезно пить отвар шиповника, зеленый и ромашковый чаи, сообщила диетолог. Такие напитки как шиповниковый отвар и зеленый чай обеспечивают организм витамином С и другими мощными антиоксидантами, позитивно стимулирующими деятельность иммунной системы. Что касается чая из ромашки, он помогает сохранять крепкие нервы, а это крайне важно для хорошего иммунитета, объяснила эксперт в разговоре с КП.

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