Названы блюда, которые помогут быстрее выздороветь при вирусном заболевании

Чтобы быстрее выздороветь при вирусных заболеваниях, нужно есть больше рыбы и овощей, посоветовал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Врач уточнил, что важно есть три раза в день. Питание должно быть сбалансировано по белкам, жирам и углеводам.Обеспечить питание минимум три раза в день, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам и микроэлементам. Минимум два литра жидкости. Употреблять овощи и фрукты, богатые витаминами А и С, такие как цитрусовые, зеленый лук, морковь, смородина и тому подобное, твердые сыры, рыбу, — пояснил хирург.Умнов отметил, что стоит добавить в рацион продукты, повышающие иммунитет. Например, к ним относятся изюм, льняная каша и брусника. Врач предупредил, что лучше на время исключить жареную пищу и продукты, повышающие брожение в кишечнике.Полезно употреблять продукты, повышающие иммунитет, такие как изюм, льняная каша, брусника. Исключить жареную пищу, продукты, повышающие брожение в кишечнике, вроде бобов, винограда. Алкоголь исключить, так как происходит потеря жидкости организмом, — заключил Умнов.Врач-диетолог Маргарита Королева ранее рассказала, что в школьных столовых обязательно должны быть мясо, молоко и овощи. По ее словам, при этом культуру питания у детей формирует семья.

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