Нижегородский трихолог рассказала о влиянии беременности и родов на волосы
Из-за повышения уровня эстрогена во время беременности волосы переходят в фазу роста, и ко второму — третьему триместру будущая мама замечает увеличение объема и толщины волос.
Однако роды становятся причиной серьезного стресса и резкого изменения гормонального фона. Как объяснила трихолог, через три — четыре месяца после этого эстрогенов становится меньше и начинает доминировать пролактин. Именно из-за этого выпадают волосы.
Татьяна Варенова отметила, что это физиологический процесс, который длится до года. У здоровой женщины волосы вернутся в норму, поэтому беспокоиться не стоит. Однако стресс, недосып, усталость, дефицит белка и микроэлементов могут стать причиной патологичного выпадения волос. В такой случае придется обратиться к специалисту, но лечение можно начинать только по окончанию кормления грудью.
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