Не опасны: в Роспотребнадзоре опровергли высокую сахаристость и калорийность фиников

Финики не являются слишком сахаристыми и могут быть хорошей альтернативой готовым сластям, заявили эксперты.Финики нередко критикуют за их сладость, но на самом деле эти плоды не создают высокой гликемической нагрузки на организм, – об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Эксперты ведомства опровергли опасную для здоровья сахаристость фиников и заявили, что их гликемический индекс не является высоким. Также специалисты отметили, что финикам не присуща высокая калорийность.«Финики не являются высококалорийным продуктом, их средний гликемический индекс равен 55, это пограничное число между низким и средним уровнем», - передает «МК в Бурятии» заключение краевого управления Роспотребнадзора.Специалисты добавили, что при умеренном употреблении финики могут быть очень полезными организму. Эти плоды – источник флавоноидов, которые, например, содержатся в ягодах. Данные вещества относятся к антиоксидантам, они обладают противовоспалительным и укрепляющим иммунитет действием, оказывают выраженное позитивное влияние на головной мозг. Также в финиках содержатся витамины группы В, полезные для нервной системы: они способствуют стабилизации эмоционального состояния, улучшению качества сна и когнитивных способностей,Что важно помнить: сухофрукты не следует есть на голодный желудок – в этом случае уровень сахара в крови действительно может повышаться сразу существенно, предупредили специалисты.

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