Сосудистый хирург перечислил основные симптомы атеросклероза

Среди них — одышка, перебои в работе сердца.Недомогание отмечается при занятиях спортом или во время стресса.Об этом рассказал заведующий дневным отделением РНЦХ имени Петровского Дмитрий Некрасов«Если мы говорим об атеросклерозе сосудов сердца, это коронарная артерия, то это будет инфаркт миокарда. Предвестником инфаркта будет всё равно ишемия. Это может быть одышка, незначительные боли в области сердца, перебои в работе сердца при физической нагрузке или стрессовой ситуации. То есть, допустим, человек раньше мог подняться на пятый этаж, а вдруг у него на третьем этаже случается непонятная одышка. Однозначно нужно идти и обследоваться. Или раньше он мог пробежать за отъезжающим автобусом, никаких проблем не испытывал. Тут он пробежал, у него одышка, сердцебиение, боли какие-то незначительные, которые быстро проходят быстро без медикаментозной терапии. Это те предвестники, которые однозначно скажут, что, если вы ничего не будете делать, будет настоящий инфаркт миокарда».Инсульт можно распознать, напомнил Некрасов.«Если мы говорим об атеросклерозе шеи и головы, то здесь ничего не болит, никаких нет проблем, кроме как случившегося инсульта. Бывают ещё транзиторные атаки, временное нарушение, небольшое изменение, которое быстро проходит. Допустим, у вас отказала одна рука, спутанная речь стала или исказилось лицо. Это называется транзиторная ишемическая атака, то есть проходящее нарушение мозгового кровообращения. Оно прошло и ушло, всё замечательно, никаких проблем нет, а когда потом развивается инсульт, что называется, не до шуток».

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