«Содержит редкий витамин U»: врачи назвали пять причин есть капусту

Существует целый ряд причин есть капусту, одна из них – это ее насыщенность витаминами.Врачи из уфимского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики врачи назвали пять причин есть капусту.Первая причина – овощ содержит в своем составе редкий витамин U. Медики объяснили, что благодаря действию этого вещества лучше заживают повреждения кожи вплоть до язв. Вдобавок данный витамин обладает антигистаминным эффектом, то есть, уменьшает риск аллергических реакций.Вторая причина – в капусте много витамина С. Этот витамин известен как мощный антиоксидант, снижающий в организме уровень воспаления. Также он укрепляет иммунитет и способствует продлению молодости кожи, участвуя в выработке коллагена – белка, ответственного за ее упругость и гладкость.Третья причина – капуста помогает выводить мокроту из дыхательных путей. Таким образом органы системы дыхания становятся лучше защищены от застойных процессов и возможных осложнений. В сезон гриппа и простуд данное свойство капусты является по-особому полезным.Четвертая причина – овощ действует как пребиотик. Медики пояснили, что клетчатка, которой богата капуста, является «кормом» для полезных микроорганизмов кишечника. Его здоровая микрофлора, в свою очередь, обеспечивает крепкий иммунитет.Пятая причина – капуста дает эффект детокса. Клетчатка, которой она насыщена, способствует очищению организма от излишков холестерина. Кроме того, употребление капусты – это хорошая профилактика желчных камней.Следует знать о противопоказаниях. При почечнокаменной болезни, панкреатите, язвенной болезни, колитах свежую капусту есть нельзя.

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