Волгоградский врач предупредила об устойчивости бактерий к антибиотикам

Микробы способны развивать механизмы, которые могут защищать их от воздействия лечебных препаратов. Решение этой проблемы остается одной из важнейших задач медиков современности.Антибиотики могут не только взаимодействовать с различными структурами бактериальной клетки, но и изменять структуру ее ДНК. Каждый препарат может воздействовать на конкретные бактерии. Поэтому важно использовать только те медикаменты, которые вам назначил врач, отметила главный врач детской поликлиники № 31, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине комитета здравоохранения региона Марина Харьковская.При этом бактерии могут приспосабливаться к неблагоприятным условиям внешней среды, в том числе к воздействию лекарственных препаратов. Чем чаще применяется конкретный антибиотик, тем быстрее микроорганизмы сформируют к нему устойчивость.Специалисты продолжают искать решение этой проблемы. Однако эволюция бактерий происходит быстрее, чем ученые разрабатывают новые противомикробные препараты. Поэтому для врачей и пациентов важно замедлить развитие антибиотикорезистентности.Поэтому не стоит принимать антибиотики при лечении вирусных заболеваний. Если врач назначил антимикробный препарат, нужно строго следовать его рекомендациямТакже необходимо принимать меры для профилактики инфекционных заболеваний – избегать переохлаждения, не находиться в местах скопления людей, ограничить контакты с носителями инфекций и не игнорировать иммунизацию. Все это поможет сократить необходимость принимать антибиотики.

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