Чай после еды и другие ошибки, вредящие здоровью

Доктор медицинских наук Иван Неумывакин в своё время был одним из самых известных популяризаторов здорового образа жизни. Он редко давал советы по лечению, зато подробно рассказывал о методах профилактики, сбережения здоровья.Неумывакин пропагандировал возвращение к природным истокам, призывал к гармонизации жизни.Одна из самых распространённых ошибок в питании — это завершать трапезу чаем, кофе или иными напитками. Что в этом «криминального»? Всё просто, поясняет Неумывакин. Употребляя жидкость сразу после еды, мы разбавляем соляную кислоту в желудке. А именно она и занимается расщеплением продуктов.Ухудшая качество кислоты, мы мешаем продуктивному пищеварению, считал профессор. Ведь непереваренная пища превращается в токсины, засоряя организм. Человек начинает чувствовать себя усталым, у него часто отмечается вздутие живота, на фоне воспалений развиваются хронические заболевания.Другой момент, о котором часто забывают — необходимость тщательно пережёвывать еду, чтобы она не «ложилась камнем» в желудок.И, пожалуй, самый главный бич современного человека — переедание. По оценкам эксперта, большинство людей потребляет в 4-5 раз больше пищи, чем требуется для поддержания жизни.Как справиться с неуёмным аппетитом? "Хотите есть - надо пить воду. Попили - полчаса не хочется кушать. Потом ещё попили", - советовал доктор.Проблема не только в том, что лишние калории добавляют килограммы, портя фигуру. Главные опасности глубже. Жировая ткань — источник воспалительных процессов, а они провоцируют разные болезни, вплоть до самых опасных. К тому же, сильно перегружаются внутренние органы, позвоночник, суставы…Вода же, напротив, несёт позитивную энергию. Речь именно о чистой воде, а не её суррогатах, особенно, сладких. Последние трудно усваиваются и создают отдельные проблемы организму, напоминал профессор.Воду же он советовал пить по стакану примерно за полчаса до еды. Так и желудок подготовим, и переедание сгладим. А вода еще и с загрязнением организма поможет справиться. Ещё один нюанс: не стоит использовать бутилированную в пластике воду, она впитывает микропластик тары, что создает ещё одну угрозу.

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