«Если есть аллергия на молочный белок»: врач сообщила о трех причинах для отказа от молока
Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила о трех причинах для отказа от молока.
«Свежее молоко может быть противопоказано и детям, и взрослым при некоторых заболеваниях», - отметила она в комментарии.
Вот причины отказаться от молока:
Аллергия на молочный белок;
Лактазная недостаточность (в организме человека не хватает фермента лактазы, который расщепляет молочный сахар лактозу);
Острые воспалительные процессы в ЖКТ: гастрит или дуоденит.
Если при наличии данных проблем пить молоко, это спровоцирует ухудшение самочувствия и неприятные симптомы: например, вздутие, боль, предупредила медик.
Чернышова отметила, что молоко нередко называют вредным для всех взрослых людей, но на самом деле нет убедительных научных доказательств такого вреда. По словам терапевта, молоко содержит белок и другие полезные организму вещества. Кроме того, ряд исследований говорят, что молочные продукты положительно сказываются на умственном состоянии пожилых людей.
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