Отоларинголог Старосветский: ангина может привести к серьезным осложнениям

Ангина может скрывать серьезные риски. Об этом заявил отоларинголог Борис Старосветский.По его словам, существуют два типа ангины: бактериальная и вирусная. Врач отметил, что бактериальная форма может привести к опасным осложнениям, например, на почки, суставы и сердце.Главные симптомы заболевания: резкое повышение температуры, увеличенные лимфоузлы и налет на миндалинах. Если боль в горле растет, а простые средства, например, полоскание, не помогают, нужно срочно обратиться к врачу.Старосветский пояснил, что среди наиболее распространенных возбудителей заболевания — стрептококки и стафилококки. Врач подчеркнул, что установить точный диагноз и назначить лечение сможет только специалист, поэтому необходимо отказаться от самолечения.До этого врач-терапевт Людмила Лапа предупредила, что сон с открытым окном при ОРВИ грозит ангиной и пневмонией.

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