«Три царь-продукта»: невролог Данилов посоветовал еду, чтобы лучше спать

Существует еда, помогающая людям лучше спать. Говоря об этом, невролог Данилов назвал «три царь-продукта», делающие сон крепче.

В рационе современных людей, которые часто страдают от нарушений сна из-за «социального джетлага», должно быть больше полезной еды, чтобы лучше спать.

«Существует три «царь-продукта», содержащих вещества, которые естественным образом поддерживают сон», - констатировал специалист.

Вот продукты, о которых сообщил Данилов.

Киви. В его плодах содержится серотонин, помогающий регулировать сон. По словам невролога, исследования показали, что киви содержит мелатонин и его регулярное употребление перед сном улучшает качество сна. Можно съедать по два плода.

Орехи. Данилов отметил, что грецкие орехи и миндаль отличаются содержанием веществ, обеспечивающих человеку возможность хорошо спать – мелатонина, триптофана, магния, кальция. Вечером полезно съедать горстку около 30 граммов.

Ромашковый чай. Его антиоксидант апигенин определенным образом влияет на мозг, помогая человеку расслабляться и засыпать. Для этого за полчаса до сна можно выпить стакан напитка.

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