Как наладить интимную жизнь после рождения ребенка: советы сексолога Волкова
Рождение ребенка — это счастье и радость, но появление малыша в доме может заметно изменить интимную жизнь в паре. Усталость, гормональные изменения, новые обязанности и стресс — все это влияет на желание и возможность близости. Но не отчаивайтесь!
Возвращение к гармоничной сексуальной жизни после родов возможно. Как этого добиться, рассказал «Доктору Питеру» Антон Волков — сексолог, психотерапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Когда можно заниматься сексом после родов
К интимной жизни стоит возвращаться, только когда женщина успеет достаточно восстановиться. Обычно на это уходит не менее двух месяцев после родов. Период воздержания может оказаться и более продолжительным — в зависимости от самочувствия молодой мамы и отношений между партнерами.
Среди возможных проблем — осложнения после родов, недостаточный половой покой на начальном этапе восстановления, проблемы с взаимопониманием в паре. Значение могут иметь и внешние факторы — например, если супруги живут с родителями или им сложно найти место для уединения в маленькой квартире.
Особую опасность может представлять послеродовая депрессия. Ее очень важно своевременно обнаружить и начать лечение под контролем специалиста. В противном случае состояние рискует перерасти в полноценную депрессию и потребовать уже более серьезной и продолжительной терапии. Послеродовая депрессия также негативно сказывается на либидо женщины. Если проблему не решать, в какой-то момент сексуальный компонент просто выпадет из жизни пары, а отношения зайдут в тупик.
Сделайте это еще до появления ребенка
К изменениям в половой жизни разумно подготовиться еще до рождения ребенка. Прежде всего — обсудить продолжительность паузы после родов, чтобы оба партнера заранее понимали примерные сроки возвращения к интимным отношениям. Важно проговорить ожидания друг от друга: каким секс после родов видит каждый из супругов, чего ждет от второго партнера. Полезно будет заранее продумать бытовые нюансы — как минимум, определить место для интима.
Как улучшить секс
Первое правило — действовать аккуратно. Молодой маме для достижения нужной степени возбуждения может потребоваться больше предварительных ласк. Прелюдия в этом случае должна быть более продолжительной. В первые месяцы дополнительно можно использовать смазку.
Позы лучше выбирать неглубокие, без резких движений. Вместе с тем можно пробовать новые позы. После родов физиология женщины меняется. В результате ранее непривычные позы могут приносить больше удовольствия, чем проверенные.
Очень важно не заниматься сексом для галочки, потому что «так делают все» или «это нормально». С таким подходом интимная близость просто потеряет интерес для обоих партнеров.
Учитесь переключаться с режима «мать — отец» на «жена — муж». Безусловно, адаптация к новой роли требует от супругов серьезных усилий. Однако важно помнить, что даже в статусе родителей друг для друга вы остаетесь возлюбленными и партнерами. Это поможет сохранить гармонию в интимной жизни и отношениях в целом.
Отпустите идеалы. Забудьте о романтических фильмах и ожиданиях быстрого возвращения к норме. Вам потребуется время, терпение и понимание. Не сравнивайте себя с другими парами.
Поговорите открыто. Честный разговор с партнером — самый важный шаг. Поделитесь своими чувствами, страхами и желаниями, даже если они кажутся вам неудобными. Выслушайте партнера, постарайтесь понять его точку зрения.
Поставьте реалистичные цели. Не ожидайте, что все вернется на круги своя сразу после послеродового периода. Начните с малого: простое объятие, нежный поцелуй, время, проведенное вместе без ребенка.
Организуйте время для двоих
Планирование. Это неромантично, но необходимо. Запланируйте время для близости, как вы планируете другие важные дела. Найдите няню, попросите помощи у родных или оставьте ребенка с теми, кому вы полностью доверяете.
Создайте интимную атмосферу. Даже небольшие детали, такие как приглушенный свет, свечи, приятная музыка, могут значительно улучшить настроение.
Интимность — это не только секс. Уделяйте друг другу внимание, держитесь за руки, обнимайтесь, целуйтесь. Это поможет восстановить эмоциональную близость.
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