Как наладить интимную жизнь после рождения ребенка: советы сексолога Волкова

Возвращение к гармоничной интимной жизни после рождения ребенка — это процесс, требующий времени, усилий и взаимной поддержки. Помните, что вы не одиноки, и многие пары сталкиваются с подобными трудностями.Рождение ребенка — это счастье и радость, но появление малыша в доме может заметно изменить интимную жизнь в паре. Усталость, гормональные изменения, новые обязанности и стресс — все это влияет на желание и возможность близости. Но не отчаивайтесь!Возвращение к гармоничной сексуальной жизни после родов возможно. Как этого добиться, рассказал «Доктору Питеру» Антон Волков — сексолог, психотерапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Когда можно заниматься сексом после родовК интимной жизни стоит возвращаться, только когда женщина успеет достаточно восстановиться. Обычно на это уходит не менее двух месяцев после родов. Период воздержания может оказаться и более продолжительным — в зависимости от самочувствия молодой мамы и отношений между партнерами.Среди возможных проблем — осложнения после родов, недостаточный половой покой на начальном этапе восстановления, проблемы с взаимопониманием в паре. Значение могут иметь и внешние факторы — например, если супруги живут с родителями или им сложно найти место для уединения в маленькой квартире.Особую опасность может представлять послеродовая депрессия. Ее очень важно своевременно обнаружить и начать лечение под контролем специалиста. В противном случае состояние рискует перерасти в полноценную депрессию и потребовать уже более серьезной и продолжительной терапии. Послеродовая депрессия также негативно сказывается на либидо женщины. Если проблему не решать, в какой-то момент сексуальный компонент просто выпадет из жизни пары, а отношения зайдут в тупик.Сделайте это еще до появления ребенкаК изменениям в половой жизни разумно подготовиться еще до рождения ребенка. Прежде всего — обсудить продолжительность паузы после родов, чтобы оба партнера заранее понимали примерные сроки возвращения к интимным отношениям. Важно проговорить ожидания друг от друга: каким секс после родов видит каждый из супругов, чего ждет от второго партнера. Полезно будет заранее продумать бытовые нюансы — как минимум, определить место для интима.Как улучшить сексПервое правило — действовать аккуратно. Молодой маме для достижения нужной степени возбуждения может потребоваться больше предварительных ласк. Прелюдия в этом случае должна быть более продолжительной. В первые месяцы дополнительно можно использовать смазку.Позы лучше выбирать неглубокие, без резких движений. Вместе с тем можно пробовать новые позы. После родов физиология женщины меняется. В результате ранее непривычные позы могут приносить больше удовольствия, чем проверенные.Очень важно не заниматься сексом для галочки, потому что «так делают все» или «это нормально». С таким подходом интимная близость просто потеряет интерес для обоих партнеров.Учитесь переключаться с режима «мать — отец» на «жена — муж». Безусловно, адаптация к новой роли требует от супругов серьезных усилий. Однако важно помнить, что даже в статусе родителей друг для друга вы остаетесь возлюбленными и партнерами. Это поможет сохранить гармонию в интимной жизни и отношениях в целом.Отпустите идеалы. Забудьте о романтических фильмах и ожиданиях быстрого возвращения к норме. Вам потребуется время, терпение и понимание. Не сравнивайте себя с другими парами.Поговорите открыто. Честный разговор с партнером — самый важный шаг. Поделитесь своими чувствами, страхами и желаниями, даже если они кажутся вам неудобными. Выслушайте партнера, постарайтесь понять его точку зрения.Поставьте реалистичные цели. Не ожидайте, что все вернется на круги своя сразу после послеродового периода. Начните с малого: простое объятие, нежный поцелуй, время, проведенное вместе без ребенка.Организуйте время для двоихПланирование. Это неромантично, но необходимо. Запланируйте время для близости, как вы планируете другие важные дела. Найдите няню, попросите помощи у родных или оставьте ребенка с теми, кому вы полностью доверяете.Создайте интимную атмосферу. Даже небольшие детали, такие как приглушенный свет, свечи, приятная музыка, могут значительно улучшить настроение.Интимность — это не только секс. Уделяйте друг другу внимание, держитесь за руки, обнимайтесь, целуйтесь. Это поможет восстановить эмоциональную близость.

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