Применяйте правило ABCD: как самому проверять родинки, чтобы не упустить рак

Количество родинок на коже — индивидуальная особенность. И даже если их много, как звезд на ясном ночном небе, бояться не стоит. Важно следить, чтобы родинки не стали опасными. Но как именно?Сколько у вас родинок, в значительной степени определяется генетикой. Наследственность определяет и их тип, размер, цвет и местоположение. Если у родителей — россыпь невусов, то и у вас их может быть много. Но есть варианты — даже в пределах семьи.Гораздо важнее следить, чтобы родинки не стали опасными. Как это делать, «Доктору Питеру» рассказал Даниил Протопопов — дерматовенеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.От светлых до почти черныхРодинки или невусы бывают разного размера, формы и цвета: от светло-коричневых до почти черных. Оттенок зависит от количества пигмента: чем его больше – тем темнее родинка. В большинстве своем образования не представляют опасности для человека, но в некоторых случаях родинки способны перерождаться в меланому – злокачественную опухоль кожи.Меланома бывает крайне коварна и способна развиваться крайне быстро. Однако в отличие от раковых образований внутренних органов — отследить ее первые проявления человеку нередко бывает под силу самостоятельно, без специальной диагностики. Достаточно регулярно наблюдать за своими родинками и обращать внимание на любые изменения.Как часто проводить самодиагностикуСамообследование в идеале стоит выполнять раз в месяц. Это поможет заметить возможные изменения уже на ранней стадии. Людям с большим количеством родинок или очень светлой кожей рекомендуется раз в год проходить профилактические осмотры у врача-дерматолога или онкодерматолога. Это касается и тех, у кого в семье уже были случаи онкологических патологий.Как правильно проверять родинкиСамодиагностику кожи выполняют в хорошо освещенном помещении, желательно — перед большим зеркалом в полный рост. Важно тщательно осмотреть все тело, включая труднодоступные участки: подмышки, кожу головы, ступни. Дополнительно полезно использовать ручное зеркало. Главное — проверить каждую родинку и оценить, не изменилась ли она по сравнению с предыдущими осмотрами.Для оценки состояния родинок можно взять на вооружение правило ABCD:Asymmetry — асимметрия,Borders — границы,Color — цвет,Diameter — диаметр.Нормальная родинка является симметричной вне зависимости от того, круглой она формы или овальной.Края пигментного пятна должны быть ровными и чёеткими.Тревожный сигнал — когда цвет родинки резко отличается от остальных или одно образование сочетает более трех оттенков.Образования диаметром более шести миллиметров лучше дополнительно обследовать у врача.На что обратить вниманиеПомимо изменений цвета и формы есть еще ряд негативных факторов, которые стоит учитывать.Если родинка внезапно начинает кровоточить, чесаться или покрывается коркой.Еще один неблагоприятный признак — покраснение и боль после пребывания на солнце.Значение имеет состояние соседних с родинкой участков тела. В том числе — появление новых высыпаний или увеличение лимфоузла рядом с родинкой (на шее, в подмышечной или паховой области).Все под контролемКоличество родинок — это результат сложного взаимодействия генетики и окружающей среды. Генетическая предрасположенность определяет базовое количество, а воздействие солнечного излучения — его модификацию.Хотя многие факторы до сих пор требуют дальнейшего изучения, понимание этих основных принципов позволяет нам лучше оценивать риски, связанные с количеством родинок, и принимать меры по защите кожи от УФ-излучения, особенно у людей с большим количеством невусов. Регулярное самообследование родинок — это простой и эффективный способ профилактики рака кожи. При любых подозрительных изменениях — лучше сразу обратиться к специалисту, пройти дерматоскопию и выполнить гистологическое исследование.

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