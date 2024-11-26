Ниже на шесть сантиметров — ортопед рассказал, почему люди уменьшаются в росте
Необратимый процесс связан с износом костей, объяснил доктор. Желеобразная жидкость в позвоночных дисках истощается, они становятся тоньше, а позвонки сближаются друг с другом.
«Конечно, это всегда индивидуально. Но в среднем рост понемногу начинается уменьшаться после 35 лет», — отметил ортопед.
Сколько сантиметров в итоге потеряет пациент, зависит от условий жизни. Например, от тяжести труда, заболеваний и травм.
Что влияет на усадку позвоночника
Высокая спортивная активность. Физические нагрузки уменьшают рост быстрее. Это связано с сильным воздействием на хрящевой покров и диски, которое приводит к изменению их толщины.
Возраст. После 40 лет процесс обновления костной ткани замедляется. Она активнее разрушается. Высота позвонков — губчатых костей — с годами становится меньше.
Остеопороз. Заболевание ускоряет процесс уменьшения роста. Сюда же относятся любые деформации позвоночника по типу сколиоза.
«Опорно-двигательный аппарат человека — это механическая часть, у которой есть свой ресурс. И он ещё во многом зависит от режима эксплуатации», — заключил ортопед Муракаев.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий