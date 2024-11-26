Почему нельзя ложиться сразу после еды, объясняет врач

Привычка ложиться после еды способна серьезно навредить организму, первыми в группе риска находятся люди с предрасположенностю к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). При этом состоянии содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод, провоцируя боли, изжогу, отрыжку. Но главное: это увеличивает риски воспалений.Об этом подробно рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева. Она пояснила: между желудком и пищеводом расположен нижний пищеводный сфинктер, своего рода «клапан», роль которого в том, чтобы, закрываясь после еды, препятствовать обратному току пищи. Но механизм порой даёт сбои.Когда человек принимает горизонтальное положение, сила тяжести уже не помогает удерживать содержимое желудка в нижних отделах пищеварительного тракта. Тогда как вертикальное положение способствует тому, что гравитация естественным образом направляет пищу вниз. В положении лёжа пища может стремиться вверх, особенно, если нижний пищеводный сфинктер ослаблен.Врач рекомендует спать с приподнятым изголовьем, для компенсации этой потери гравитационного эффекта. Антюфеева отмечает, что ГЭРБ нередко проявляет себя и ночью, заметно снижая качества сна.Когда такие явления становятся частыми, то возможно развитие эзофагита (воспаления пищевода) и даже провокация предракового состояния, связанного с изменением клеток слизистой.Как избежать осложнений? Главный совет: не ложиться сразу после еды. В идеале должно пройти около 2 часов. Второе правило: есть небольшими порциями, поскольку переполненный желудок сильнее давит на сфинктер. Наконец, можно на ночь приподнимать положение подушки, что снижает риски ночных рефлюксов.

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