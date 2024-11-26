Чем опасен дефицит магния в организме
На ранних стадиях дефицит магния может проявляться общей слабостью, утомляемостью, снижением концентрации и частыми головными болями. Прогрессируя, он вызывает мышечные судороги, нарушение сна и повышенную раздражительность.
Магний играет важную роль в работе сердечно-сосудистой системы. Его недостаток может привести к повышенному риску аритмии, гипертонии и даже инфаркта. Нарушения в работе нервной системы проявляются тревожностью, депрессией и снижением устойчивости к стрессу.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий