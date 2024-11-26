Богата витаминами и минералами: перловка названа одной из самых полезных круп

При отсутствии противопоказаний перловка может быть очень полезна, она содержит много ценных для иммунитета веществ.Если нет особых проблем со здоровьем, следует регулярно употреблять перловку, она называется специалистами одной из самых полезных круп. В частности, перловка богата витаминами и минералами: она является отличным источником витаминов группы B, витаминов A, E, D, фосфора, магния, калия. Все они имеют большое значение для функционирования иммунной системы и для общего здоровья.Кроме того перловая крупа отличается высоким содержанием клетчатки, и может быть полезна как естественное средство для улучшения моторики ЖКТ, предотвращения запоров. Также как богатый источник клетчатки она помогает снижать уровень холестерина в крови – в этом аспекте она перловка полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Что еще отличает перловку – низкий гликемический индекс, после ее употребления не происходит скачков сахара в крови. Такая медленно усваивается, и это помогает поддерживать его стабильный уровень.Еще перловая крупа содержит аминокислоту лизин, участвующую в процессах выработки коллагена. Благодаря выделению коллагена кожа дольше остается гладкой и упругой, так что в каком-то смысле перловка продлевает молодость.Другое полезное качество крупы – она насыщена белком, который необходим для восстановления тканей организма и его защитных ресурсов. Таким образом недорогая перловая крупа является одним из лучших доступных продуктов для поддержания и укрепления здоровья в зимний период. Сочетание белка, витамином и минералов в ней способствует повышению защитных сил, помогает организму противостоять инфекциям, сообщили «Кубанские новости».

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