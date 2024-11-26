Богата витаминами и минералами: перловка названа одной из самых полезных круп
Если нет особых проблем со здоровьем, следует регулярно употреблять перловку, она называется специалистами одной из самых полезных круп. В частности, перловка богата витаминами и минералами: она является отличным источником витаминов группы B, витаминов A, E, D, фосфора, магния, калия. Все они имеют большое значение для функционирования иммунной системы и для общего здоровья.
Кроме того перловая крупа отличается высоким содержанием клетчатки, и может быть полезна как естественное средство для улучшения моторики ЖКТ, предотвращения запоров. Также как богатый источник клетчатки она помогает снижать уровень холестерина в крови – в этом аспекте она перловка полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Что еще отличает перловку – низкий гликемический индекс, после ее употребления не происходит скачков сахара в крови. Такая медленно усваивается, и это помогает поддерживать его стабильный уровень.
Еще перловая крупа содержит аминокислоту лизин, участвующую в процессах выработки коллагена. Благодаря выделению коллагена кожа дольше остается гладкой и упругой, так что в каком-то смысле перловка продлевает молодость.
Другое полезное качество крупы – она насыщена белком, который необходим для восстановления тканей организма и его защитных ресурсов. Таким образом недорогая перловая крупа является одним из лучших доступных продуктов для поддержания и укрепления здоровья в зимний период. Сочетание белка, витамином и минералов в ней способствует повышению защитных сил, помогает организму противостоять инфекциям, сообщили «Кубанские новости».
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